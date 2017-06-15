Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Küba ile olan ilişkileri, 'BM Genel Kurul'unun, Küba'daki ambargonun kalkması kararına destek veriyoruz' şeklinde değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Küba ile olan ilişkileri, "BM Genel Kurul'unun, Küba'daki ambargonun kalkması kararına destek veriyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ile görüştü. Resmi konutta basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın açıklamasında bulundu. Küba'yı sık sık ziyaret ettiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Büyükelçilik sayımız da artıyor. İkili ticaret hacmimiz tüm kıtayla ciddi bir şekilde artış gösterdi, yatırımlar da artış var. Türk Hava Yollarının uçtuğu ülke ve şehir sayısı, kalkınma ve insani yardımlarımızın miktarı artıyor. TİKA iki tane bölgesel ofis açtı, dostum Bruno Küba'da da bir ofis açılması önerisinde bulundu, bizde 'neden olmasın' dedik. Sadece ülkelerle değil bölgesel örgütlerin hepsiyle ilişkilerimiz her gün daha da güçleniyor, bir çok bölgesel örgütle ortaklık statümüz var. Sadece Kolombiya'daki sorunun çözülmesinde değil, Guatemala ile arasındaki sorunun çözümüne de katkı yapmaya devam ediyoruz. Küba'yı çok önemli bir ortak olarak görüyoruz, biz Türkiye olarak ambargolara prensip olarak karşıyız ve ambargolarla da sorunların çözüleceğine inanmıyoruz, sorunlar diyalogla çözülür. Son yıllarda Amerika ile Küba arasındaki yakınlaşmadan da memnuniyet duyduk, o süreci destekledik. Umarım daha fazla olumlu sonuçlar gelir ve geriye adım olmaz. Biz Rusya'ya yönelik ambargoların hiçbirisine katılmadık, o sekiz aylık sorunlu dönemde bile düşünmedik. Sorunlar ambargoyla değil diyalogla, görüşerek çözülür, o yüzden biz Küba'ya yönelik ambargoları desteklemiyoruz, tam tersi BM Genel Kurul kararındaki ambargonun kalkması kararına da destek veriyoruz. Bu desteğimiz devam edecek."

(Yağmur Yıldız/İHA)