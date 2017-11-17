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Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
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Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 Eylül sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 225,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15 oranında artışla 665,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 Eylül sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 225,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15 oranında artışla 665,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2017 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 225,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15 oranında artışla 665,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda -363,1 milyar dolar iken 2017 Eylül sonunda -440 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,3 oranında artışla 111,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,8 oranında artışla 71,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında artışla 30,8 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 25,2 oranında artışla 177,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artarak 176,7 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 40,3 oranında artışla 49,8 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 26,5 oranında artışla 33,8 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 14,4 artışla 44,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 311,3 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 14,4 oranında azalışla 0,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 10,5 oranında artışla 33,7 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 0,4 oranında artarak 12,2 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 oranında azalışla 87,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7,2 oranında artışla 107,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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