Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 Mart sonu itibarıyla 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında artışla 216,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,8 oranında artışla 597,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 Mart sonu itibarıyla 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında artışla 216,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,8 oranında artışla 597,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 yılı Mart ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri 2017 Mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında artışla 216,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,8 oranında artışla 597,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda -355,6 milyar dolar iken 2017 Mart sonunda -381,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 105,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,2 oranında artışla 70 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artışla 30,8 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,2 oranında artışla 149,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 150,1 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 14,2 oranında artışla 40,6 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,8 oranında azalışla 26,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,4 artışla 39,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artarak 298 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 31,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 7,9 oranında artarak 13,1 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 oranında artışla 88,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artışla 100 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hakkari'de 1 terörist daha öldürüldü
3 kişi tüfekle vurularak öldürülmüş hale bulundu
Tarım Kredi'de 'VIP işe alım' istifa getirdi
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Milli kuaför Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor
Draftta ilk sıra Boston Celtics'in
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit
Meteoroloji'den yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı
İki bakanlığa FETÖ operasyonu
İki bakanlığa FETÖ operasyonu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hakkari'de 1 terörist daha öldürüldü
Hakkari'de 1 terörist daha öldürüldü
3 kişi tüfekle vurularak öldürülmüş hale bulundu
3 kişi tüfekle vurularak öldürülmüş hale bulundu
Tarım Kredi'de 'VIP işe alım' istifa getirdi
Tarım Kredi'de 'VIP işe alım' istifa getirdi
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Milli kuaför Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor
Milli kuaför Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor
Draftta ilk sıra Boston Celtics'in
Draftta ilk sıra Boston Celtics'in
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
İÜ 1453 Ödülleri Sahiplerini Buluyor
İÜ 1453 Ödülleri Sahiplerini Buluyor
'Yurtdışı Tez Araştırma Bursları'na başvurular başladı
'Yurtdışı Tez Araştırma Bursları'na başvurular başladı
Aykut Kocaman'ın 3. finali
Aykut Kocaman'ın 3. finali
Elazığ'da 20 kişiye FETÖ gözaltısı
Elazığ'da 20 kişiye FETÖ gözaltısı
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English