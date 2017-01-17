Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları kasımda arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları kasımda arttı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2016 kasım sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 219,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 572,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2016 kasım sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 219,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 572,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Kasım ayı 'Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri'ni açıkladı. Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2016 Kasım sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 219,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 572,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda -379,8 milyar dolar iken 2016 Kasım sonunda -352,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 114,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 oranında artışla 65,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,8 oranında artışla 26,9 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Kasım sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,8 oranında azalışla 124,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2016 Kasım sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar azalma gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre yüzde 13,5 oranında azalışla 34,8 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 11,9 oranında azalışla 28,0 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,5 artışla 38,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 7,7 milyar dolar artış gösterdi. 2016 Kasım sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre yüzde 36,2 oranında azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalışla 32,1 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 31,5 oranında artışla 12,6 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,6 oranında azalışla 90,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7,5 oranında artışla 106,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız
Buzdan sal yapıp nehrin karşısına geçtiler
Başbakan: Şu an sorgulaması devam ediyor
Musul'da yoğun çatışma
İstanbul Valisi Vasip Şahin: Suçunu kabul etti, parmak izi eşleşti!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türk ordusuna kadın asker alınacak!
Türk ordusuna kadın asker alınacak!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!
PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız
Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız
Buzdan sal yapıp nehrin karşısına geçtiler
Buzdan sal yapıp nehrin karşısına geçtiler
Başbakan: Şu an sorgulaması devam ediyor
Başbakan: Şu an sorgulaması devam ediyor
Musul'da yoğun çatışma
Musul'da yoğun çatışma
İstanbul Valisi Vasip Şahin: Suçunu kabul etti, parmak izi eşleşti!
İstanbul Valisi Vasip Şahin: Suçunu kabul etti, parmak izi eşleşti!
Fenerbahçe geçen yılın gerisinde kaldı
Fenerbahçe geçen yılın gerisinde kaldı
Cadde ortasında yan bakma kavgası
Cadde ortasında yan bakma kavgası
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Reina saldırganı için Binali Yıldırım'da ilk açıklama!
Reina saldırganı için Binali Yıldırım'da ilk açıklama!
5 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
5 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English