Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2016 yılında 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 214,8 milyar dolar; yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 570,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2016 yılında 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 214,8 milyar dolar; yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 570,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Aralık ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2016 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 214,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 570,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda -378,1 milyar dolar iken 2016 Aralık sonunda -356,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında azalışla 106,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,4 oranında artışla 69,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 28,2 oranında artışla 29,8 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Aralık sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında azalışla 133,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



PORTFÖY YATIRIMLARI AZALDI

2016 Aralık sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar azalma gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,7 oranında azalışla 35,5 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 15,9 oranında azalışla 26,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10 artışla 38,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 2,7 milyar dolar artış gösterdi. 2016 Aralık sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre yüzde 38,4 oranında azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında azalışla 30,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 26,6 oranında artışla 12,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,2 oranında azalışla 89,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 oranında artışla 99,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

