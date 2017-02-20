Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2016 yılında 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 214,8 milyar dolar; yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 570,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2016 yılında 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 214,8 milyar dolar; yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 570,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Aralık ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2016 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 214,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 570,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda -378,1 milyar dolar iken 2016 Aralık sonunda -356,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında azalışla 106,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,4 oranında artışla 69,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 28,2 oranında artışla 29,8 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Aralık sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında azalışla 133,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI AZALDI
2016 Aralık sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar azalma gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,7 oranında azalışla 35,5 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 15,9 oranında azalışla 26,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10 artışla 38,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 2,7 milyar dolar artış gösterdi. 2016 Aralık sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre yüzde 38,4 oranında azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında azalışla 30,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 26,6 oranında artışla 12,2 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,2 oranında azalışla 89,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 oranında artışla 99,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Referandumda nasıl oy kullanacağız? İşte yanıtı
Çin, Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurdu
Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Terör örgütlerine darbe üstüne darbe
Doğukan Manço'ya kaza şoku
Kırgızistan'dan Merkel'e ülkenin en prestijli nişanı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
Ve başlıyor! Hangi emekli ne kadar para alacak?
Ve başlıyor! Hangi emekli ne kadar para alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Referandumda nasıl oy kullanacağız? İşte yanıtı
Referandumda nasıl oy kullanacağız? İşte yanıtı
Çin, Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurdu
Çin, Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurdu
Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Terör örgütlerine darbe üstüne darbe
Terör örgütlerine darbe üstüne darbe
Doğukan Manço'ya kaza şoku
Doğukan Manço'ya kaza şoku
Kırgızistan'dan Merkel'e ülkenin en prestijli nişanı
Kırgızistan'dan Merkel'e ülkenin en prestijli nişanı
Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: Semercilik
Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: Semercilik
Jon Snow Eskişehir sokaklarında
Jon Snow Eskişehir sokaklarında
Devler Liginde heyecan devam ediyor
Devler Liginde heyecan devam ediyor
FETÖ'nün 'suikast timi' hakim karşısına çıkıyor
FETÖ'nün 'suikast timi' hakim karşısına çıkıyor
HDP Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alındı
HDP Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alındı
Böyle olur Beşiktaş taraftarının evlenme teklifi
Böyle olur Beşiktaş taraftarının evlenme teklifi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English