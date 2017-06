Türkiye'nin turizm hedefini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin turizm sektöründe dünyada ilk 3'e gireceğini söyledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı münasebetiyle Tülomsaş Sosyal Tesislerinde Düğün Salonunda bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen programa katılan Bakan Nabi Avcı, 2016 yılında yaşanan olumsuzluklara ve 15 Temmuz melanetine rağmen Türkiye bugün dünyanın 6'ncı büyük turizm ülkesi konumunda olduğunu hatırlattı. Bakan Avcı, "Avrupa'nın da bütün bunlara rağmen dördüncü büyük turizm destinasyonudur. İnşallah dünyada turizm sektöründe ilk 3'e gireceğiz. Bazı alanlarda ise ilk 1'e gireceğiz. Şimdi ABD bu konuda bir istisna değil, İngiltere'de Avrupa'nın birçok ülkesinde sosyal yardımlarda ciddi kısıtlamalara gidiliyor. Türkiye'de de tam tersine gerek sağlıkta, gerek sosyal güvenlikte olağanüstü artışlar sağlandı son 10 yıl içinde. Büyük devlet olmak öyle kolay olmuyor. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Önemli olan dar gelirlilere sunulan hizmetlerdir. Türkiye özellikle bakıma muhtaç vatandaşlarına sağladığı imkanlarla örnek gösterilen bir sosyal devlettir. En zayıf halkamızın gücü asıl gücümüzdür. Türkiye'nin her yerinde Allah'ın izniyle her alanda dünyanın en iyisini yapmak için geceli gündüzlü çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah her alanda dünyanın ilk onunda olacağız" diye konuştu.

(Aydın Sarıoğlu / İHA)