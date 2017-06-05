Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu. İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını açıkladı. Buna göre; zirvede geçen yıl olduğu gibi TÜPRAŞ olurken, ikinci sırada Ford, üçüncü sırada ise TOFAŞ yer aldı.
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