Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını açıkladı. Buna göre; zirvede geçen yıl olduğu gibi TÜPRAŞ olurken, ikinci sırada Ford, üçüncü sırada ise TOFAŞ yer aldı.

