Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2. Tur mücadelesinde Rusya'yı 62-58 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2. Tur mücadelesinde Rusya'yı 62-58 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2. Tur maçında Yunanistan, Rusya ile karşı karşıya geldi. Rusya'yı 62-58 mağlup eden Yunanistan çeyrek finale yükseldi ve Türkiye ile eşleşti. Türkiye-Yunanistan maçı perşembe günü Prag Arena'da oynanacak. Çeyrek finalin eşleşmeleri ise şöyle:
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