Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2. Tur mücadelesinde Rusya'yı 62-58 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2. Tur mücadelesinde Rusya'yı 62-58 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2. Tur maçında Yunanistan, Rusya ile karşı karşıya geldi. Rusya'yı 62-58 mağlup eden Yunanistan çeyrek finale yükseldi ve Türkiye ile eşleşti. Türkiye-Yunanistan maçı perşembe günü Prag Arena'da oynanacak.

Çeyrek finalin eşleşmeleri ise şöyle:



Türkiye-Yunanistan

İspanya-Letonya

Belçika-İtalya

Fransa-Slovakya

