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Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi başladı
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Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı tarafından yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi (TMK) kapsamında, TMK Lise Programı'nın pilot uygulaması Hatay'da başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı tarafından yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi (TMK) kapsamında, TMK Lise Programı'nın pilot uygulaması Hatay'da başladı.
TMK Lise Programı'nın pilot uygulaması Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleştiriliyor.
Daha çok kadın mühendisin karar verici pozisyonlarda yer alması için daha önce üniversitelerde hayata geçirilen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi üniversitelerden sonra şimdi de liselerde gerçekleştiriliyor.
Projenin lise programı kapsamında, öğrenci, öğretmen ve veliler için toplumsal cinsiyet eşitliği, meslek seçiminde cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete dayalı kalıp yargılar konusunda farkındalık artırıcı ve mühendislik mesleğini tanıtmaya yönelik faaliyetlere başlandı.

MÜHENDİSLİK "ERKEK İŞİ" OLMAKTAN ÇIKIYOR
TMK projesinin elde ettiği başarıdan duydukları mutluluğu dile getiren Limak Vakfı yetkilisi Başak Ülgenalp, "Ağırlıklı mühendislik projeleri üstlenen grubumuzda, kadınların mühendislik alanında oldukça başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Ancak işe alımlarda çok az sayıda nitelikli kadın mühendis başvurusu alıyoruz. Kurumsal faaliyetlerinin yanı sıra topluma olan sorumluluk duygusu yüksek bir grup olarak, daha çok kız öğrenci mühendislik bölümlerini seçsin ve kadınlar iş dünyasında karar verici pozisyonlara gelsin diyerek Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesini oluşturduk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNDP ile birlikte üniversiteli mühendislik öğrencilerine yönelik faaliyetlerimizi başarıyla sürdürdüğümüz projede, bugün Milli Eğitim Bakanlığı stratejik ortaklığıyla liselerdeki çalışmalarımıza başladık" dedi.

"KADININ EKONOMİK HAYATTAKİ ROLÜ GÜÇLENDİRİLMELİ"
Kadınların Türkiye'de iş gücüne daha fazla katılması gerektiğini vurgulayan Ülgenalp şöyle devam etti:
"Türkiye'de kadın nüfus oranı yüzde 49, fakat iş gücüne katılım oranı hala yüzde 33 civarında seyrediyor. Biz de bu projeye tam da bu sebeple başladık ve şimdi de büyüterek ilerletiyoruz. Türkiye'de bu oranları kadınlar lehine değiştirmeli, kadının ekonomik hayattaki rolünün her alanda güçlendirilmesi için çalışmalıyız."
UNDP Türkiye Sürdürülebilir Kapsayıcı Büyüme Portföyü Yöneticisi Pelin Rodoplu da, ülkede mühendisliğin halen 'erkek işi' olarak görüldüğünü ve bu nedenle lise döneminde alınan meslek kararlarında kız öğrencilerin farklı alanlara yöneldiğine dikkat çekti. Rodoplu, "Güçlü proje ortaklığımızın bu adımıyla, artık sadece mühendisliği seçmiş kız öğrencilere ulaşmakla kalmayacağız; lise öğrencilerinin de üniversite eğitiminde bu alana yönelmesinde etkili olacağız" dedi.
(Adem Karagöz /İHA)

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