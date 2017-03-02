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Türkiye'nin kültürel röntgeni çekilecek
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Türkiye'nin kültürel röntgeni çekilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 27 yıl sonra ilk kez Milli Kültür Şurasının yapılacağını belirterek, '170 kültür adamı Türkiye'nin kültürel röntgenini çekecekler' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 27 yıl sonra ilk kez Milli Kültür Şurasının yapılacağını belirterek, "170 kültür adamı Türkiye'nin kültürel röntgenini çekecekler" dedi.
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov, Türkiye'deki ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüştü. Bakan Avcı, Rustam Azimov ve beraberindeki heyet ile birlikte basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasında kültür ve turizmin canlanmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında Bakan Avcı açıklamalarda bulundu.

"ÖZBEKİSTAN 30 MİLYON KÜSUR NÜFUSU İLE ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE"
Türkiye ve Özbekistan arasında kültürel ve turistik işbirliği üzerinde görüşme yaptıklarını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Özbekistan 30 milyon küsur nüfusu ile çok önemli bir ülke. Ne yazık ki bugüne kadar turizm alanındaki potansiyelini gereği gibi değerlendirebilmiş değil. Bu konuda Türkiye'nin turizm alanındaki başarılarından yola çıkarak iş birliği yapmak istiyorlar. Biz de memnuniyet ile dostumuz kardeşimiz Özbek halkının bütün dünyada tanınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Şu anda Özbekistan'dan Türkiye'ye gelenler 150 bin civarında bizden Özbekistan'a giden turist sayısı 15 bin civarında. Bu oranda bir dengesizlik var bunun artması lazım" şeklinde konuştu.

"170 KÜLTÜR ADAMI TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL RÖNTGENİNİ ÇEKECEKLER"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan Milli Kültür Şurasının önemini vurgulayan Bakan Avcı, "3 gün sürecek milli kültür şurası, 27 yıl aradan sonra yapılan ilk kültür şurası. İlk milli kültür şurası 1982 de yapılmış, ikincisi 1989 da yapılmış ve inşallah 3'üncüsünü de yarın yapacağız. Bu şurada kültür hayatımızın bütün meseleleri masaya yatırılacak. Bunun için 17 komisyon kurduk, her komisyonda 10 üye bulunuyor. 170 kültür adamı Türkiye'nin kültürel röntgenini çekecekler. Kültür hayatımızda daha ileri noktalara gelmemiz için kültürel alanlarda neler yapmamız gerektiğinin enine boyuna tartışacağız" dedi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA)

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