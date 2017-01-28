'Türkiye'nin kredi notunu düşürmeyi adet haline getirdiler'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Fitch'in Türkiye kararını değerlendirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Fitch'in Türkiye kararını değerlendirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch'in Türkiye'nin notunu düşürmesini değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yabancı kredi değerlendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu düşürmeyi adet haline getirdi. Bu tür taraflı uygulamalar bizim yeni fırsatlar uygulamamıza sebep olur. Burada ekonomik göstergelerde önemli olan hayat standardıdır. Piyasaların daha haraketli hale getirilmesi için alternatif çözümler üretilmeli. Ekonomide alınan son kararlar zaman içerisinde Türkiye'nin ne kadar olumlu adımlar attığını gösterecektir" dedi.

