Türkiye'nin ilk yerli sivil helikopteri üretildi

Türkiye'nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı helikopteri t-625 Ertex işbirliğinde geliştirildi.

Türkiye'nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı helikopteri t-625 Ertex işbirliğinde geliştirildi.

Savunma sanayisinde ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere'den sonra 5'inci ülke olan Türkiye'nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri, Ertex firması işbirliğinde geliştirildi. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olan Etox'un da üreticisi Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretime verdiği destekle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibe almıştı.

13'üncü IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında görücüye çıkan yerli üretim helikopter t-625, katılımcıların büyük beğenisini toplarken, ABD'li firmalardan iş birliği teklifleri aldı.



ÜRETİMİ MİLLİ KAYNAKLARLA OLACAK

Yapılan açıklamada, çift motorlu, 5 palli t-625'in, başta VIP olmak üzere; ambulans, arama-kurtarma ve askeri amaç gibi birçok versiyonlarının geliştirilmesi öngörülürken; tasarım, transmisyon, rotor, iniş takımları gibi kritik öneme sahip sistemlerin ve üretimin tamamının milli kaynaklarla yapılması hedeflendiği belirtildi.



12 YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ

12 yolcu taşıma kapasiteli t-625'in, hareket özelliğine sahip koltukları havacılığa özel derilerle kaplanırken, her koltukta otomatik açılıp kapanan masalar olacak. Tüm dizayn tek bir tuşla kumanda edilebildiği helikopterde, 7 farklı renkte yanan ışık sisteminin yanı sıra, kahve makinesi, buzdolabı gibi yer alıyor.

Özgün bir tasarıma sahip olan t-625'in 2018 yılının Ağustos ayında test uçuşu planlanıyor.

