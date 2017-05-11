Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Sinop'ta denendi

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi başarıyla test edildi.

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi başarıyla test edildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Bora'nın Sinop'ta başarıyla test edildiğinin açıklamasının ardından gözler Sinop'a çevrildi. Uzun menzilli milli füze Bora'nın test edilme anının görüntüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sinop'ta gerçekleştirilen testte atışın başarılı olduğunu ifade ederek, "Türkiye artık kendi füzesini yapma durumuna geldi, gurur duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.



BORA'NIN ÖZELLİKLERİ

Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 milimetre çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

