Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı deneme dalışını yaptı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı deneme dalışını yaptı

Dünyanın yedinci, Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı 1 Nisan'da Antalya'da hizmete giriyor. Denizaltının ilk misafirleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, 2 kız çocuğu ve basın mensupları oldu.

Dünyanın yedinci, Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı 1 Nisan'da Antalya'da hizmete giriyor. Denizaltının ilk misafirleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, 2 kız çocuğu ve basın mensupları oldu.
20 metre uzunluğunda, 4 metre eninde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 106 ton ağırlığındaki denizaltı, Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı olma özelliğini taşıyor. NEMO ismi verilen denizaltı, 2015 yılında İspanya'dan getirilerek bütün izinleri alındı. 46 kişilik NEMO, 1 Nisan itibariyle Antalya Sıçan Adası yakınlarında dalışlara başlayacak. 110 metreye kadar batabilen denizaltı, 70-80 metre aralıklarında hizmet verecek. 1 Nisan'da Antalya'da hizmete girmeye hazırlanan denizaltının ilk misafirleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, 2 kız çocuğu ve basın mensupları oldu.
IHS ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 2,5 ay önce. Sezonun gelmesini bekliyoruz. Açılış tarihini nisan ayının 1'i diye planlıyoruz. O gün yaklaştığında hava şartlarına da bağlı olarak bir gün önce veya bir gün sonra olabilir. Şu anda sayın valimiz için özel bir dalış hazırlığı yaptık, onun için buradayız. Haftanın her günü hava şartlarına bakarak müsait olduğu her gün minimum 6 ile 9 arası dalış yapılacak" dedi.

"70 BİN TURİST AĞIRLAMAYI PLANLIYORUZ"
Yılda toplam 70 bin turist ağırlamayı planladıklarını dile getiren Yavuzyiğit, "Nisan 1 dediğimiz gibi başlayacak. Ekim ayı sonu ya da kasım ayı ortasına kadar devam edecek. Normal sezonumuz Şubat 15'te başlayacak. Bir turun tamamı 1 saat 15 dakika olacak. 110 metreye kadar dalabilen 6 farklı önlemle SAT'a çıkabilen, denizin altında gayet rahat bir şekilde kalabilen dışarıdan destek almadan seyredebilen bir denizaltı. Ücreti ise bir uçak bileti fiyatı gibi değerlendirebiliriz. Aşağı yukarı 200 TL civarında olacak. Bunun maliyetlerini henüz bilmiyoruz, yıl sonu bütçesinden sonra belli olacak" şeklinde konuştu.

VALİ KARALOĞLU: "TURİZMDE DENİZİN ÜSTÜNÜ DE ALTINI DA KULLANIYORUZ"
Turizmde denizin üstünü de altını da kullandıklarını ifade eden Vali Münir Karaloğlu ise, "Sahilleri, plajları kullanıyoruz. Denizaltımızla beraber suyun altını da kullanma noktasında ciddi bir avantaj sağlayacağız. Bu ve benzeri aktivitelerin artmasını umuyoruz ve destekliyoruz. Bir işletmemiz bunu yurt dışından satın almış ve Türk turizminin emrine inşa etmiş. Bu sezonla beraber insanlar artık sadece denizin üstüne değil, altına da gelme şansları olacak. Antalya'da son bir yıldır su altı sporları ile ilgili ciddi bir gayret var. Bu da onun bir parçası olarak düşünülebilir. Antalya'da daha su sporları ile ilgili yapacak çok işimiz var. Hem suyun üstünde hem altında işletmeci firmayı kutluyorum. Akıllıca bir iş yapmışlar, inşallah bu sene 2017 turizm sezonunda bir farklılık yaratarak Antalya'da son derece rahat, denizin üstünden daha rahatmış altında olmak" dedi.
(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet'
Boluspor 1 - Ümraniyespor 0
Bu da ev tarhanasının festivali
İzmit Körfezi kuş cenneti haline geliyor
Bu yolda kaza 'geliyorum' diyor
Hem aldattı hem öldürdü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
Başbakan'dan gurbetçilere müjde üstüne müjde
Başbakan'dan gurbetçilere müjde üstüne müjde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet'
'2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet'
Boluspor 1 - Ümraniyespor 0
Boluspor 1 - Ümraniyespor 0
Bu da ev tarhanasının festivali
Bu da ev tarhanasının festivali
İzmit Körfezi kuş cenneti haline geliyor
İzmit Körfezi kuş cenneti haline geliyor
Bu yolda kaza 'geliyorum' diyor
Bu yolda kaza 'geliyorum' diyor
Hem aldattı hem öldürdü
Hem aldattı hem öldürdü
'Diktatörler seçimle gelmez, darbeyle gelir'
'Diktatörler seçimle gelmez, darbeyle gelir'
'Bu ithamı yöneltenlerin dikili tek ağacı yok'
'Bu ithamı yöneltenlerin dikili tek ağacı yok'
Yıldırım-Barzani görüşmesinde neler konuşuldu ?
Yıldırım-Barzani görüşmesinde neler konuşuldu ?
9 ay sonra yakalandı: Ağabey beni unutmadınız mı ?
9 ay sonra yakalandı: Ağabey beni unutmadınız mı ?
Gençler 3 puanı 2 golle aldı
Gençler 3 puanı 2 golle aldı
Tam 49 kişi !
Tam 49 kişi !

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English