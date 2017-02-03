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Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin'de açılıyor
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Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin'de açılıyor

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından bugün Mersin'de hizmete açılıyor.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından bugün Mersin'de hizmete açılıyor.
Temeli 2013 yılında Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atılan Mersin Şehir Hastanesi tamamlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Somali ve Kırgızistan Sağlık Bakanları ile Pakistan'ın Pencap Başbakanının da katılımıyla görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen Mersin Şehir Hastanesi, Türkiye genelinde yapımı devam eden 18 şehir hastanesi içinde ilk açılan tesis olma özelliğini taşıyor.
Açılışta, Sağlık Bakanı Akdağ ve Başbakan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'rüya projesi' olarak adlandırdığı şehir hastanesi ile ilgili açıklama yapıyor.

AVRUPA'NIN EN MÜKEMMEL HASTANESİ HİZMETE AÇILIYOR
Sağlık Bakanı Akdağ'ın, "Avrupa'nın şu anda en mükemmel hastanesini hizmete sokuyoruz. Avrupa'da böyle bir hastane yok" dediği, kamu-özel sektör ortaklığıyla yapılan bin 294 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi, sadece Mersin'e değil çevre iller ve komşu ülkelere de hizmet verecek entegre bir sağlık tesisi olacak. 232 bin metrekare inşaat alanına sahip, bin 294 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi'nin kapalı alanı ise 370 bin metrekare. Mersin Şehir Hastanesi'nde ana hastanenin yanı sıra Onkoloji Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Psikiyatri Hastanesi gibi birden fazla sağlık tesisi yer alıyor. Bünyesinde son teknolojinin kullanıldığı anjiyografi merkezi, hiperbarik oksijen merkezi, yanık tedavi merkezi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, diyaliz, doğum, tüp bebek ve daha birçok ünitenin hizmet vereceği hastanede, günlük yaklaşık 6 ile 8 bin hastanın hizmet alması hedefleniyor.
Son teknoloji cihazlarla donatılan ve 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanan hastanede yaklaşık 5 bin kişi istihdam edildi. Bir ve iki kişilik yatakları, 51 ameliyathanesi, 210 yataklı yoğun bakım ünitesi, 230 poliklinik odası, 12 bin poliklinik hasta kapasitesi, 3 bin 858 araçlık otoparkı ve helikopter pisti bulunan hastane, aynı zamanda bölgenin sağlık turizmine de ev sahipliği yapacak. Yataklı hastaların yerleştirildiği ve ameliyatlara başlanan Şehir Hastanesi'nde 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren ayakta tedavi hizmeti de başlayacak.
(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe - Koray Ünlü / İHA)
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