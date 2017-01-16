16.01.2017 14:36 Türkiye'nin ilk şehir hastanesi hasta kabulüne başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '14 yıllık hayalimdi' dediği şehir hastanelerinin ilki olan 'Yozgat Şehir Hastanesi', hasta kabulüne başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '14 yıllık hayalimdi' dediği şehir hastanelerinin ilki olan 'Yozgat Şehir Hastanesi', hasta kabulüne başladı.

Kamu-özel ortaklığıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '14 yıllık hayalim' dediği 'şehir hastaneleri' projelerinin ilki olan 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Bugünden itibaren hasta kabulüne başladıklarını söyleyen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, Yozgat Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının ise ilerleyen tarihte yapılacağını aktardı. Hasta kabulüne başlayan Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları hasta ve yakınlarını şeker ve kolonya ile karşıladı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, hastane hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yozgat Şehir Hastanesi'nin tam kapasiteyle hizmete girdiğini söyleyen Cihan, "Yozgat Şehir Hastanesi Cumartesi günü devlet hastanesinden hastalarını taşımaya başladı. Dün, bütün hastaların transferini bitirdik. İki gündür acil servisimiz hasta kabulüne başladı. Bugün artık tam kapasiteyle bütün poliklinikle bütün klinikleriyle hizmete girdi" dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nin farklı bir konseptle oluşturulduğunu belirten Cihan, "Şehir hastanemiz mükemmeliyete yakın bir örnek. Hem tıbbi hizmet açısından hem de hastalara sosyal hizmet ve konaklama hizmeti açısından eksiği olmayan bir konsept" şeklinde konuştu.



50 DOKTOR, 50 HEMŞİRE, 17 UZMAN

Devlet hastanesinden taşınan hasta sayısında düşüş yaşanmadığına değinen Cihan, "Hastanenin büyüklüğü genişliği ve sosyal alanların rahatlığı karşısında yoğunluk fark edilmiyor. Bugün göründüğü gibi fazla bir kalabalık görünmüyor ama hasta sayımızda bir düşüş yok" dedi. Şehir hastanesinin personel sayısı hakkında da bilgi veren Cihan, "Hastanede bugün 17 yeni uzman doktor hizmete başladı. 35 yeni doktorumuz daha hizmete başlayacak. 50 yeni hemşiremiz hizmete başlayacak" dedi. Yakın zamanda Yozgat Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının gerçekleştirileceğini hatırlatan Cihan, "Yozgat halkı Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği böylesi güzel bir projenin hayal olmadığını canlı olarak görecek. Sağlık Bakanımızın da bütün personel desteği ile hastanenin mükemmel çalışması için verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda hastanemizin resmi açılış töreni de yapılacak. Biz şu anda hasta kabulüne başlayıp hastaneyi işler halde getirip açılışa kadar hazır tutacağız" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR YAĞDI

Yozgat Şehir Hastanesi'ne tedavi için gelen hastalar ise, projenin Yozgat'a kazandırılmasında büyük katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Döne Gönülal isimli hasta yakını "Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan Allah razı olsun. Hastanemiz çok mükemmel olmuş, özel oda dahil içerisinde her şey var. Çalışanlardan, doktorlardan, hemşirelerden çok memnunuz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, önceleri hastaneye gelmeye korkuyorduk. Şu anda masrafsız çocuklarımızın tedavisine bakılıyor" dedi.

Doğum servisinde yatan Emine Bal isimli hasta ise, "Hastanemiz çok güzel, ilgi alaka çok iyi. Hemşirelerimiz olsun doktorlarımız olsun burada çalışanların hepsi çok iyi. Çok memnunuz Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Hizmete giren Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve yakınlarından tam not aldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

