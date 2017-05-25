Türkiye'nin ilk kadın seyisleri mezun oldu

Elazığ'da 'Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor' projesi kapsamında Türkiye'nin ilk 36 kadın seyisi mezun olarak sertifikasını aldı.

Elazığ'da "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor" projesi kapsamında Türkiye'nin ilk 36 kadın seyisi mezun olarak sertifikasını aldı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İŞKUR aracılığı ile 'Atlar Emin Ellerde' sloganı ile başlatılan "Kadın Seyisler Yetişiyor" projesi tamamlandı. Proje kapsamında mezun olan 36 kadın kursiyer için tören düzenlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Gürcan Özdağ, bunun gibi benzer projelerin kadınların ön plana çıkmasına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Dünya'da bir çok Avrupa ülkesinde kadın seyis oranının yüzde 80-90'larda olduğuna dikkat çeken Özdağ, "Bizde kadın seyisimiz maalesef yok. Projeyi gündeme getirdiğimizde ön yargılarla karşılaştık ve bir çok sorunu aşmak zorunda kaldık. Bu bir başlangıç oldu. Bundan sonra projenin sürdürülebilir olması ve kadınlara istihdam sağlaması çok önemli" dedi.

TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ise, "Elazığ'da başlayan projemizle bir yandan kadınlarımıza tarım dışında istihdam yaratmayı ve gelir seviyesini artırmayı hedeflerken bir yandan da erkek egemen bir sektörde kadınlarımızın da yer almasını temenni ettik. Atlar biliyorsunuz hisleri üst düzeyde olan çok özel canlılar. Kadınlarımız atlara huzur veriyor. Bu sebeple dünyada hipodromlarda kadın hakimiyeti oldukça yüksek durumda. Biz de bu gelişmişlik standardını yakalayabilmeyi diliyoruz. Erkek egemen bir sektörde lisanslı ilk kadın seyis olmanın zorluğu, kadınlarımızı yıldırmadı, aksine cesaretlendirdi. İnanıyorum ki, yeni bir çalışma alanında becerilerini sergileme fırsatına sahip bu öncü kadınlarımız, sektörümüzdeki hizmet kalitesi standartlarını yükseltmenin yanı sıra bu mesleğin imajını ve kimliğini geliştirmek üzere de çalışacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan çekilişle, lisans alan kadın seyislerden 4'ü İstanbul'da, 1'i Ankara'da, 5'i ise Elazığ'da olmak üzere istihdam edilmeye hak kazandı.

Daha sonra katılımcılar, mezun olan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

