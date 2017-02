08.02.2017 14:59 Türkiye'nin ilk kadın şehit anıtı Gaziantep'te açıldı

Şehrin kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, merkez Şehinbey ilçesi Boyacı cami avlusuna, Gaziantep'in kurtuluşu sırasında şehit düşen 83 kadın için yaptırılan anıtın açılışı için tören düzenlendi. Tarihe bakıldığında bütün Anadolu'da büyük bir kahramanlık mücadelesi verildiğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 96 yıl önce Antep'i 'Gaziantep' yapan büyük bir destan yazıldığını söyledi.

Bu destanı kadınlar, çocuklar ve erkeklerin birlikte yazdığını anlatan Başkan Şahin, "Nasıl Mustafa Kemal Atatürk 'ya istiklal ya ölüm' diye mesajını çok net verirken, Şahinbey 'düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' dediyse benim bacılarım, analarım kız kardeşlerim de büyük bir mücadele verdiler. Bu mücadelenin en büyük tanığı, şahidi Şıh Camisi, Çınarlıdır. Bir tanesi de bu duvarlardır. Bu meselenin memleket meselesi olduğunu biliyoruz. Geçmişten aldığımız ışıkla geleceğe çıkmamız gerektiğini gördük" dedi.

Savunma yıllarının hastane kayıtlarını inceleyerek bir çalışma başlattıklarını aktaran Şahin, şunları söyledi.

"96 yıl önce Antep'i gazi yapan kadınlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla anılması için bir sembole ihtiyaç olduğunu düşündük. Burada yaptığımız çalışma geçmişi unutmamak. Aslında 15 Temmuz'da destan yeniden yazıldı. Umutluyuz, mutluyuz, gururluyuz. Yeni dünya düzenine, yeni Türkiye hedefine doğru hep birlikte gitmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu anıtta yazan şehitlerimize diyorum ki; emanetiniz emin ellerde, ruhunuz şad olsun. Gözünüz hiç arkada kalmasın. Burada bu toprakları vatan yapan irade, aynı şekilde dimdik duruyor. Kadınıyla, erkeğiyle bu vatan bizim, bu toprak bizim, bu memleket bizim."



KAYITLI 83 KADIN ŞEHİT

Anıtı yapan heykeltraş Cahide Erel de çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Kadınların her yerde, her an her görevde, bazen görünmeseler bile aktif olduklarını vurgulayan Erel, "Bu savaşta ön plandalarmış. Savaştaki ağabeylerine, eşlerine, babalarına yemek, kıyafet, su götürdüklerinde silahları onlar devralmışlar. O sırada kendileri savaşmışlar. Araştırmalara göre Genelkurmay Başkanlığına kayıtlı 83 tane kadın şehidimiz var. Bu şehitlerimizin adlarını bu büyük kaide de yansıttık" diye konuştu.

Kuran'ı Kerim okunarak, şehitler için dua edilmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin anıtın açılışını yaparak, anıt mezarlara karanfil bıraktı.



ANITIN ÖZELLİKLERİ

Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarına göre, Kurtuluş Savaşı sırasında 6 bin 317 Antepli şehit olurken, sadece resmi kayıtlara geçen 83 kadın da vatanı uğruna canını feda etti. Hayatını kaybeden şehitler gece karanlığında İhsanbey Cami yanındaki alanda defnedilirken, şehit olan kadınlar da Boyacı Cami'nde toprağa verildi. Bu sebeple şehit kadınları ölümsüzleştirmek adına tasarlanan anıtın Boyacı Cami'nin arka bahçesindeki alana yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Akten Köylüoğlu, Mustafa Bozhüyük, Halil İbrahim Yakar, Sibel Savcılı ve Zafer Okuducu'nun da aralarında bulunduğu özel bir heyet kuruldu. Heyet, Genelkurmay kayıtları ve o tarihteki hastane kayıtları ile yayınlanmış kitaplardan yararlanarak titiz bir çalışma yürüterek şehit kadınların isimlerini tespit etti. Anıt, Türkiye'de kadın şehitler için inşa edilen ilk eser olma özelliği de taşıyor.

