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Türkiye'nin ilk kadın bakanı son yolculuğuna uğurlandı
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Türkiye'nin ilk kadın bakanı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk kadın Bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol Ankara Maltepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin ilk kadın Bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol Ankara Maltepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Akademisyen ve siyasetçi 89 yaşındaki Prof. Dr. Türkan Akyol, bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Türkan Akyol için Ankara Maltepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Akyol'un eşi Prof. Dr. Turhan Akyol, oğulları Umut ve Murat Akyol'un yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, eski bakanlardan Murat Karayalçın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda akademisyen hazır bulundu.
Türkan Akyol'un cenazesi, kılınan namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TÜRKAN AKYOL KİMDİR?
Türkan Akyol, 1971'de Türkiye'nin ilk kadın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak göreve getirildi. Daha sonra parlamento dışından görev verilen 10 bakan arkadaşıyla hükümetten istifa eden Akyol, üniversite kliniğine döndü. 1980'de ise Türkiye'nin ilk seçilen kadın rektörü unvanıyla Ankara Üniversitesi'nin 12. Rektörü olarak üniversitesinin başına geçti.
Meclise 18. dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İzmir milletvekili olarak giren Akyol, 1993'te Kadın ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak bir kez daha görev yaptı. Türkan Akyol, 1955'te evlendiği okul arkadaşı, meslektaşı Prof. Dr. Turhan Akyol ile 62 yıl boyunca yaşamını paylaştı, 2 erkek çocuk, 4 torun sahibi oldu.
(Pelin Üzek Kılıç - Cem Geçim - Emre Yüzügüldü / İHA)
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