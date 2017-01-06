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Türkiye'nin İlk Geriatri Merkezi, Hizmetlerine Aralıksız Devam Ediyor
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Türkiye'nin İlk Geriatri Merkezi, Hizmetlerine Aralıksız Devam Ediyor

Türkiye de kurulan ilk geriatri merkezi olma özelliğini taşıyan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 40 yataklı hizmet binasıyla 60 yaş üstü hastaların yatarak da tedavi gördüğü Geriatri Kliniğinde yapılan uygulamalarla; hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedavisi hedef alınmakta.

Türkiye de kurulan ilk geriatri merkezi olma özelliğini taşıyan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 40 yataklı hizmet binasıyla 60 yaş üstü hastaların yatarak da tedavi gördüğü Geriatri Kliniğinde yapılan uygulamalarla; hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedavisi hedef alınmakta.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kiniğinde Geriatri uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Pınar SOYSAL "Ülkemizde ilk defa 1990 yıllarından itibaren kurulmaya başlanan Geriatri Merkezlerinde 65 yaş üstündeki hastaların çok sayıda hastalıklarına bakılmaktadır. İlk başta Sağlık Bakanlığının bu konuda belli kişileri görevlendirdikten sonra büyük merkezlerde geriatri uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu eğitimlerini alan uzmanların yıllar içerisinde sayıları artmıştır ve şu anda Türkiye'de 60'a yakın geriatri uzmanı bulunmaktadır. Bunlar başlangıçta Büyükşehirlerde daha sonrada diğer şehirlerde tek tek de olsa çalışmaya başlamışlardır. Geriatri kimlere bakar? Geriatri; 60-65 yaş üzerindeki hastalarda sıklıkla görülen bunama, idrar kaçırma, yaygın ağrılar beslenme problemleri, depresyon, tremor (titreme), Parkinson hastalığı, çok sayıda ilaç kullanma problemi olan, çok sayıda hastalığı olan tüm bu hastaları değerlendirebilen bir bilim dalı olarak çalışmaktadır. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan geriatri merkezi Türkiye'de ilk kurulan geriatri merkezidir ve başkada bir benzeri de bulunmamaktadır." dedi.

Geriatri kliniğine başvuran hastaların başka bir sağlık kuruluşuna gitmesine gerek kalmadan tüm tedavilerinin yapıldığını belirten SOYSAL "Burada Dâhiliye, Fizik Tedavi, Cildiye, Nöroloji, KBB, Göz Hastalıkları poliklinikleri ile birlikte çalışmaktayız. Dolayısıyla 60 yaş üzerinde bir hasta buraya geldiği zaman sorunlarının büyük bir kısmını halletmiş olarak ayrılmaktadır. Geriatri polikliniğinde yapılan ayrıntılı geriatrik muayenede hastalarımızın beslenme durumu, duygu durumunu, hastanın belleğiyle ilgili bir problemi olup olmadığını, denge ve yürüme fonksiyonlarını, titremesini (tremor) değerlendiriyoruz ve gereksiz kullanılan ilaçları kesiyoruz. Yapılan bu muayene yaklaşık olarak 40 - 45 dakika kadar sürmektedir ve bu yüzden bir günde geriatri polikliniğinde yapılan muayene sayısı 20'yi geçmemektedir. Biz bu nedenle geriatri merkezimize sadece 60 yaş üzerindeki hastalarımızı tedavi olmaya bekliyoruz." şeklinde konuştu.
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