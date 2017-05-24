'Türkiye'nin ilk çocuk yuvası kapatılıyor' iddialarına yalanlama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının Haziran ayında yıkılacağı ve yerine ne yapılacağının belli olmadığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının Haziran ayında yıkılacağı ve yerine ne yapılacağının belli olmadığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bugün bir ulusak gazetede yer alan "Atatürk'ün Emriyle Kurulan Türkiye'nin İlk Çocuk Yuvası Kapatılıyor-Atatürk Çocuk Yuvası Müze Olsun Önerisi" başlıklı habere ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının kapatılması veya yıkılmasının söz konusu olmadığı kaydedilerek, "Söz konusu haberde Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Ankara'daki Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının Haziran ayında kapatılacağı, arazi ve binaların nasıl değerlendirileceğine henüz karar verilmediği ifade edilmiştir. Bakanlığımızın başlatmış olduğu çocuk hizmetlerinde dönüşüm kapsamında çocuk yuvalarımız ve çocuk yurtlarımız, Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitelerine dönüştürülmektedir. Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'nın daha önce çeşitli vesilelerle açıkladığı gibi bu dönüşümün 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Bu dönüşümün amacı çocuklarımızın ev ortamında kendi yaş ve durumlarına uygun daha az sayıda çocuk ve eğitimli personelimizle birlikte daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır" denildi.



"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Habere konu edilen kurumdaki çalışmaların bu kapsamda devam ettiği belirtilen açıklamada, "Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası olarak bilinen kurumumuzda 39 dönüm arazi üzerinde bulunan 6 hizmet binası, Çocuk Destek Merkezi ve Çocuk Yuvası, 0-6 yaş ve 13-18 yaş grubundaki çocuklarımıza hizmet vermektedir. Kurumumuzdaki tadilat ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yuvanın tarihi geçmişi ve manevi değeri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar, büyük bir hassasiyetle devam ettirilmektedir. Yuvanın Haziran ayında yıkılacağı ve yerine ne yapılacağının belli olmadığı iddiaları asılsızdır. Yuva, içinde bulunduğu arazi ve binalarla bundan sonra da çocuklarımızın hizmetinde olacaktır. Bazı binalar şu anda kullanıldığı şekliyle, (konferans salonu, mutfak, hobi atölyesi) bazıları da farklı amaçlarla çocuklarımız için kullanılmaya devam edilecektir. Kurum bahçesinde bulunan iki tarihi çeşme ve yabancı devlet adamlarının ziyaretlerinde hediye ettiği oyuncaklar koruma altındadır. 1921 yılında milletimizin asil evlatlarının çabalarıyla kurulan Çocuk Esirgeme Kurumu ve bu çabanın ilk meyvesi olan Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın bizlere emanetidir. Bu emanete maddi ve manevi olarak hakkıyla sahip çıkılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımızın yaşadığı ve yaşatıldığı bir yer olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

