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Türkiye'nin her yerine hayvan sevkiyatı
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Türkiye'nin her yerine hayvan sevkiyatı

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın en yoğun yapıldığı şehirlerden olan Ağrı'dan Türkiye'nin farklı illerine her gün yüzlerce hayvan gönderiliyor.

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın en yoğun yapıldığı şehirlerden olan Ağrı'dan Türkiye'nin farklı illerine her gün yüzlerce hayvan gönderiliyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük ve en önemli hayvan pazarlarından olan Ağrı Hayvan Pazarı'nda özellikle bahar aylarının yaklaşması ile hareketlilik artmaya başladı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen besicilerin uğrak notası olan Ağrı Hayvan Pazarı'ndan her gün hayvan sevkıyatı yapıyor.
Havaların soğuk olmasına aldırış etmeden Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar satın aldıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kamyonlarla memleketlerine götürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik öğle saatlerine kadar devam ediyor. Türkiye'nin hayvan ambarı olan Ağrı Hayvan Pazarı hem Ağrı'nın ticaretine hem de hayvancılık ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
Ağrı'ya büyük ve küçükbaş hayvan alımı için Afyonkarahisar'dan gelen Ramazan Turhan adlı vatandaş, rakımın yüksek olması nedeni ile buranın hayvanının çok iyi olduğunu söyledi. Bu yörede otlayan hayvanların daha leziz olduğuna dikkat çeken Turhan, "Ağrı'ya toptan hayvan alımı için geliyoruz. Ağrı Hayvan Pazarı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük hayvan borsası olduğu için buradayız. Hayvan fiyatları biraz pahalı, biz de zaten toplu halde hayvan aldığımız için hiç sıkıntıya girmeden istediğimiz saatte hayvan bulabiliyoruz" dedi
Ağrı'dan satın aldıkları hayvanların çok sağlıklı olduğunu vurgulayan Ramazan Turhan, yıllardır hiçbir sorun yaşamadıklarını dile getirdi. Turhan, "Hayvanların soğuk havaya dayanıklı olması bizim için çok önemlidir. Daha enteresan olanı da toplu halde olduğu için bizim işimize geliyor. Yılda bir sefer veya en fazla iki sefer geliyoruz Ağrı'ya kurbanlıklarımızı tedarik etmek için. Ağrı'dan aldığımız hayvanlarımızı daha sonra yaylalarımıza götürüyoruz. Bir sefer de 300 tane hayvan götürüyoruz. Götürdüğümüz hayvanları yaylalarımızda besliyoruz. Daha sonra da kurban bayramında da müşterilerimize satıyoruz" şeklinde konuştu.
(Ahmet Genç / İHA)

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