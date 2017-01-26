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Türkiye'nin gündemi oldular! O anne baba için karar verildi
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Türkiye'nin gündemi oldular! O anne baba için karar verildi

İstanbul Fatih'te 40 günlük kız bebeğini Eminönü sahilde denize atarak öldüren anne Fatma K. ve eşi Mustafa T. tutuklandı.

İSTANBUL Fatih'te 40 günlük kız bebeğini Eminönü sahilde denize atarak öldüren anne Fatma K.'nın kucağındaki bebeğini denize atmadan dakikalar önce kameraya takılan görüntüsü ortaya çıktı.

Fatma K. adliyeye girdiği sırada ise gazetecilerin, “Neden yaptınız? Bir şey diyecek misiniz?” sorusuna, “Oğlum var, onu da öldüreceğim sonra” şeklinde cevap verdi. Fatma K. Savcılık ifadesinde ise birlikte yaşadığı Mustafa T.'nin "Sana da başlarım bebeğine de diyerek" talihsiz bebeği duvara fırlattığını söyledi. Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatma K. ve imam nikahlı eşi Mustafa T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, annenin bebeğini denize atmadan dakikalar önce görüntüsü tespit edildi.

Görüntüde, saat 06.17'yi gösterdiğinde anne Fatma K., Tuğçe adlı bebeğini kucağında taşırken görülüyor. Kurusıkı tabancayla ateş ettikten sonra öldüremeyince bebeğini denize atan Fatma K. emniyetteki ifadesinde, çocuğun babası Mustafa K.'nın bakacak durumları olmadığını söyleyerek kendisine, "Bebekten kurtul" diye baskı yapması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylerken verdiği ek ifadede imam nikahlı eşini cinayetle suçladı.

Fatma K. ek ifadede, "Ben ateş ettim ölmedi. Bunun üzerine kocam bebeğimizi boğdu, öldürdü 'git bunu at' dedi. Ben de denize attım" dediği öne sürüldü. Baba Mustafa K. emniyette olaydan haberi olmadığını öne sürmüştü.

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'OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM'

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Fatma K. ile imam nikahlı eşi Mustafa T. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Fatma K. adliyeye girdiği sırada gazetecilerin, “Neden yaptınız? Bir şey diyecek misiniz?” sorusuna, “Oğlum var, onu da öldüreceğim sonra” şeklinde cevap verdi.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

40 günlük bebeğini Eminönü'de denize atan Fatma K. "Yen'i doğan çocuğu öldürmek" suçundan tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


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