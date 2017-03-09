'Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden korkuyorlar'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandumun çok önemli olduğunu belirterek, 'Bu seçim bir anlamda Türkiye'nin geleceğini tayin edecek. Bizim birliğimizden, beraberliğimizden, güçlenmemizden rahatsız olanlar ta Almanyalardan, Belçikalardan, Hollandalardan hayır kampanyası yürütmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, güçlenmesinden korkuyorlar' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandumun çok önemli olduğunu belirterek, "Bu seçim bir anlamda Türkiye'nin geleceğini tayin edecek. Bizim birliğimizden, beraberliğimizden, güçlenmemizden rahatsız olanlar ta Almanyalardan, Belçikalardan, Hollandalardan hayır kampanyası yürütmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, güçlenmesinden korkuyorlar" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de 4 merkez ilçede bulunan AK Parti teşkilatlarını ziyaret ederek, neden 'evet' verilmesi gerektiğini anlattı. Teşkilatlarda konuşan Elvan, Mersin'de referandumda sandıkların 'evet' ile dolup taşacağını temenni ederek, "İnşallah büyük bir zafer elde edeceksiniz. Bu zafer Akdeniz'in zaferi olacak. Bu zafer Mersin'in zaferi olacak. Bu zafer Türkiye'nin zaferi olacak. 16 Nisan'da son derece kritik bir seçimi gerçekleştireceğiz. Bu seçim bir anlamda Türkiye'nin geleceğini tayin edecek. Türkiye'nin bekası, istikrarı, çocuklarımız, torunlarımız için, bu ülkede kalıcı bir istikrarın oluşması, bu millet, bu vatan için, birlikteliğimiz, bütünlüğümüz, dayanışmamız için hep birlikte 'evet' diyeceğiz" şeklinde konuştu.



"BİZİM GELİŞMEMİZDEN, BÜYÜMEMİZDEN, GÜÇLENMEMİZDEN KORKUYORLAR"

Almanya ve Hollanda ile son dönemde yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan Elvan, "Bizim birliğimizden rahatsız olanlar, beraberliğimizden rahatsız olanlar, bizim güçlenmemizden rahatsız olanlar ta Almanyalardan, Belçikalardan, Hollandalardan hayır kampanyası yürütmeye çalışıyorlar. Bizim bakanlarımızın orada evet kampanyası yapmasına izin vermiyorlar. Çünkü Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, güçlenmesinden korkuyorlar" diye konuştu.

Bakan Elvan, Türkiye'de geçmişte siyasi ve ekonomik krizler yaşandığını kaydetti. Memurların bile maaş alamadığı günleri milletin iradesiyle geride bıraktıklarını vurgulayan Elvan, büyüyen Türkiye'nin artık 2023, 2035 ve 2071 hedefleri olduğunun altını çizdi. AK Parti'nin hizmet üretememesi için parti kapatma davası, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi çeşitli engeller konduğunu vurgulayan Elvan, "Yürütmede çift başlılığı önlemek, milletimizin iradesini olduğu gibi icraata yansıtmak, sistem tıkanıklıklarını tamamıyla ortadan kaldırmak, koalisyon dönemlerine bir daha dönmemek üzere son vermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini referanduma, halk oylamasına götürme kararı aldı" ifadelerini kullandı.



"BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEK ADAMLIĞI ORTADAN KALDIRIYOR"

Milli iradenin onayını almayan hiç bir icraatı kabul etmeyeceklerini belirten Elvan, Mersin'de 16 Nisan akşamında 'evet' oyunun zaferinin kutlanacağını kaydetti. Anayasa değişikliğinin neler getirdiğini anlatmak için yola çıktıklarını ifade eden Elvan, "Anayasa değişikliği vesayeti tamamen ortadan kaldıran, demokrasimizi, milletin meclisini, yürütmeyi daha da güçlendiren, yargıyı yine güçlü kılan bir yapıyı arz ediyor. Değişikliği, milletin sesinin bundan sonraki süreçte Türkiye'de hakim olacak olan tek sesin olduğunu söylemek için gerçekleştiriyoruz. Bu anayasa değişikliğinde milletimiz 'evet' diyerek aslında kendisine oy verecek. Çünkü biz bu anayasa değişikliğiyle milletimizin siyaset alanını genişletiyoruz, milletimizin üzerindeki vesayeti tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu sisteme yönelik hep 'tek adam' eleştirileri de yapılıyor. Tek adam sistemi yaratmaya çalıştığımızı söylüyorlar. Yalanın kuyruklusu. Tam tersine, bu anayasa değişikliği tek adamlığı ortadan kaldıran, bilakis demokrasiye, yasamaya, yürütmeye daha da güç veren bir yapı. Siyaset alanını halkımız için daha da genişleten bir değişiklik" dedi.



"CUMHURBAŞKANI YARGIYA HESAP VEREBİLECEK"

Cumhurbaşkanlığını hesap verebilir bir yapıya sokmayı hedeflediklerine vurgu yapan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı yargıya hesap verebilecek. Neyle? Bu yapmış olduğumuz anayasa değişikliğiyle. TBMM, şuanda sorumluluğu yok ama yeni dönemde, yeni anayasayla cumhurbaşkanını denetleyebilecek, Yüce Divan'a sevk edebilecek, bakanları da aynı şekilde denetleyebilecek. Demokrasimizi daha da güçlendiren bir yapı. Hani diyorlar ya tek adamlık, tek adam hesap vermez, denetlenmez, yargıya hele hele hiç hesap vermez ama biz yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle, cumhurbaşkanının TBMM tarafından denetlenmesini sağlıyoruz, yargı yolunu açıyoruz. Hesap verebilir bir cumhurbaşkanı sistemi oluşturuyoruz. Değişiklikle birlikte yasama ve yürütme de birbirinden tamamen ayrılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde müsteşar atamak istedi, Sayın Sezer cumhurbaşkanıyken 'hayır olmaz' dedi. Sayın Erdoğan, müsteşar dahi atayamadı. Artık bunları hiç bir şekilde yaşayamayacağız. Tıkır tıkır sistem işleyecek, hiç bir tıkanıklığa meydan verilmeyecek. Türkiye büyüyecek, güçlenecek, hükümetimiz de takır takır yatırımlarını gerçekleştirecek."

(Koray Ünlü/İHA)