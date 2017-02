10.02.2017 17:33 'Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için kararımız evet'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için kararımız evet' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için kararımız evet" dedi.

Aksaray'a gelen Başbakan Binali Yıldırım Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının açılışına katıldı.

Açılışta söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray halkına seslenerek, "Amacımız mazeret üretmeden, ayrım gözetmeden hizmet etmektir. Biz de sizlere hizmet edeceğiz. Önümüzde referandum var. Anayasa sizin huzurunuza geliyor. Siz ne isterseniz o olacak. Mecliste kürsüyü işgal etseler de, bizim vekillerin bacaklarını ısırsalar da, durmadan yalan söyleseler de huzurlarınıza geliyor. Sizin 'evet' dediğinize kimse 'hayır' diyemez. Sizin kararınıza kimse karşı çıkamaz. Referandumdan sonra hizmetler daha da katlanarak gelecek" dedi.



"ÇOK YAKINDA ÇOK ÖNEMLİ 2 BÜYÜK YATIRIMI DAHA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise "Bugün Türkiye için, Aksaray için, enerji piyasası için çok tarihi bir öneme sahip. 2016 yılında yenilenebilir enerji payını bir önceki yılın yüzde 30 üstüne taşıdık. Yenilenebilir enerjilerde de aynı formatta bir sistem ortaya koyuyoruz. Tüm izinleri alınmış, alt yapısı tamamlanmış, yatırımcıyı hızlı bir şekilde teşvik edecek şekilde, yerli üretim ile bir şartname ve yatırım alt yapısı oluşturduk. Çok yakında çok önemli 2 büyük yatırımı da hayata geçireceğiz. Her şey Türkiye için diyerek çıkılan büyük hedeflere talip bu kutlu yolculukla, üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. 14 yıldır yapılan sessiz devrimlere her gün yenilenerek devam ediyoruz. Büyük Türkiye ideali için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Çünkü milletimiz bunu sonuna kadar hak ediyor. 15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki, Türkiye'nin diz çökmesi için eller bekliyor. Biz ülkemizi çok daha güçlü kılarak cevap vereceğiz. Çünkü Türkiye olarak biz güçlü olunca dünyanın dört bir köşesindeki tüm mazlumlar güçlü oluyor ve mutlu oluyor. Türkiye'nin gücüne güç katacağına inandığımız bu projeler gibi benzer projeler içinde durmaksızın çalışacağız" diye konuştu.



"YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ"

Memleketin her köşesine olduğu gibi Aksaray'a da ihtiyacı olduğu eserleri bir bir yaptıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım da, "Bütün sorunlara kararlılıkla eğildik. Aksaray tabi ki bundan nasibini aldı. 15 yılda hükümetlerimiz döneminde Aksaray'a tam 5 milyar yatırım ve destek sağladık. Helali hoş olsun. 2006 yılında Aksaray Üniversitesini kurduk. Bugün Aksaray Üniversitemizin 23 bin öğrencisi var. 2003 yılında sanayi, 2005 yılında konutlarda doğalgaz kullanımını sağladık. İlçeleri kalkındırdık. Hastaneler, yüksekokulları hizmete aldık. Bin 700 yeni derslik kazandırdık Aksaray'a. Yaklaşık 13 milyon ders kitabını da ücretsiz olarak öğrencilere dağıttık. 4 bin konut yaptık. Aksaray'da 17 kilometre bölünmüş yol vardı. Bölünmüş yol miktarını 175 kilometreye çıkardık, tam 10 kat. Aksaray'ın güzel insanları, yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böldük, milleti, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Aksaray, 15 Temmuz'da destan yazan Aksaray. Siz FETÖ eşkıyasına karşı demokrasiye sahip çıktınız. Türkiye'ye sahip çıktınız. Geleceğimize sahip çıktınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte bu 15 Temmuz Meydanının dili olsa da bir söylese o geceyi. Ankara'yı, Konya'yı Nevşehir'i, Niğde'yi bölünmüş yollarla birbirine bağladık Aksaray'ı" şeklinde konuştu.



"AK PARTİ SÖZÜNÜN ERİ OLAN BİR PARTİDİR"

Toplamda 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin inşaatının da hızla devam ettiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Bu yılın sonuna varmadan bu hastaneyi de Aksaray'a kavuşturacağız. Aksaray üzerinden 2 tren hattını Akdeniz bölgesindeki limanlara indireceğiz. Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla, Adana tren yapımına da önümüzdeki yıl başlayacağız inşallah. Hava yolunda da Aksaray'a geride bırakmayız. AK Parti sözünün eri olan bir partidir. Söz ağızdan çıktı artık. AK Parti söz verirse yapar. Aksaray her şeyin en güzeline layık. Sizlere hizmet bizim için bir gururdur, ibadettir. 15 yıldır Aksaray hep yanımızda oldu. Bütün seçimlerde AK Parti'yi açık ara birinci yaptınız. Sağ olun, var olun. 2007 Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi referandumunda Aksaray yüzde 86 evet dedi ve rekora imza attı. Şimdi orada yüzde 86 dediniz. 16 Nisan'da hazır mıyız? Kararımız evet olacak. Yüzde 90 diyenler var. Yüzde yüz çok olur, birkaç tane de onlara bırakalım. Yüzde 90'da anlaştık. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 ile Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde seçtiniz. Demokrasi nöbetlerinde gece gündüz darbelere karşı dimdik durdunuz. Omuz omuza verdiniz. 'Vatana uzanan eller kırılsın' dediniz. Gün birlik olma günü, dik dur eğilme, bu millet seninle dediniz. Şimdi, söz tekrar sizde" ifadelerini kullandı.



"HALKIN OYUNDAN, HALKIN KARARINDAN HİÇ AMA HİÇ KORKMADIK"

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz sadece rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün değil. Birlikte 16 Nisan'da yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Güçlü ve istikrarlı bir iktidar için Türkiye'nin aydınlık yarıları için hazır mısınız? Vesayetleri, darbeleri, tarihe gömmek için hazır mısınız? Karanlık senaryoları sona erdirmeye var mısınız? Ecdat mirasını geleceği taşımaya hazır mısınız? Daha fazla kalkınma ve refah için var mısınız? Ekmeğimizi, işimizi, aşımızı büyütmeye var mısınız? Kesintisiz bir demokrasi için, güçlü Türkiye içi hazır mısınız? Biz milli iradenin gösterdiği her hedefte, milletin verdiği her kararda varız, kararımız evet. Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için kararımız evet. Halkın oyundan, halkın kararından hiç ama hiç korkmadık. Ana muhalefet yöneticileri ne yapıyor bakın. Biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkemede alıyorlar. Millet AVM'lere gidiyor, bunlarda AYM'ye gidiyor. Buradan soruyorum ey ana muhalefet partisi, sizin bu millete güveniniz yok mu? Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz. Demokrasiye inancınız varsa sözde milletin, karar da milletindir. İş yapmak, üretmek, Türkiye'nin gelişmesine engel olan bu köhne anlayışa 16 Nisan'da son vermeye hazır mısınız? Bu ülke sizin oyuncağınız değil. Türkiye bu ağırlıkları üzerinden atacak. Muasır medeniyetler seviyesinde yoluna emin adımlarla, yeni değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi ile ilerleyecek. Her seçim öncesi meydanlara inerler, meydanlarda bizi iktidar yapın, anayasayı değiştireceğiz derler. Seçim oldu, unuttular. Ama millet unutmaz. Unutur musunuz? Onun için 16 Temmuz geliyor. Unutmadığımızı bunlara göstereceğiz. Soruyorum, meydanlara inince ne diyeceksiniz. Aksaray kendine yakışanı yapıyor. Aksaray bizim göz bebeğimiz. Aksaray birliğin, beraberliğin, kardeşliğin adresidir adresi. Bu soruların cevabını sandıkta göreceksiniz. Bunun şimdiden hazırlığını yapın. Ülkemiz liderliğinizde geleceğe kararlı bir şekilde yürüyor. Aksaray geleceğe hazırlanıyor. Aksaray Türkiye'nin büyük hedefleri için canı gönülden evet diyor."



AKSARAY'A 270 MİLYON DEĞERİNDE 72 ESER

Türkiye'nin 81 vilayetinin şaha kalkacağını da kaydeden Başbakan Yıldırım, "İnşallah burada bugün hizmete aldığımız nice yatırımların daha da fazlasını Aksaray'ımıza birlikte kazandıracağız. 270 milyon değerinde 72 eser Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bütün bu projeler Aksaray'a olan hizmet aşkımızın en güzel örneğidir. Yeter ki Allah bu millete hizmet yolunda bizim yardımcımız olsun. Yaptığımız yapacağımız bütün hizmetler eminim ki aydınlık Türkiye'nin geleceğinin yollarını açmış olacak. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, kararımız evet" dedi.

(Yasin Can / İHA)