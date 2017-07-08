Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasında nikah kıydılar

Artvin'de 220 metre yüksekliği olan Hatila Cam Seyir Terası ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gizem Gazioğlu-Hüseyin Şentürk çifti Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasında evliliğe adım attı.

Artvin'de 220 metre yüksekliği olan Hatila Cam Seyir Terası ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gizem Gazioğlu-Hüseyin Şentürk çifti Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasında evliliğe adım attı.

Kıyılan nikahının ardından davetliler ile birlikte cam seyir terasında horon oynayan genç çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu. Fikrin kayınvalidesine ait olduğunu belirten damat Hüseyin Şentürk, "220 metre yükseklikte böyle bir heyecanı adrenalini yaşamak yükseklik korkusu olanlarla birlikte mutluluğa 'evet' demek unutulmaz bir şey oldu. Kayınvalidem daha çılgın bir şey isteseydi onu da yapardık. İleride çocuklarımıza torunlarımıza aktarabilecek güzel bir anı oldu bizim için. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelin Gizem Gazioğlu ise hayallerinin gerçek olduğunu dile getirerek " Cam seyir terasında nikah kıydırmak istiyoruz dediğimiz de arkadaşlarımız bize 'Olmaz, yapamazsınız, izin vermezler' dediler. Biz de nişanlımla Belediye Başkanımızı ziyaret ederek fikrimizi söyledik. Gerekli izinlerin alınmasında yardımcı oldu. Nikahımızı da kendisin kıydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gelinin annesi Emine Demirtaş, Cam seyir terasının da nikah fikrinin gerçekleşmesinin heyecanını yaşadığını ifade ederek çocuklarına bir ömür boyu mutluluklar diledi.



"ARTVİN HALKI ENLERİ ZİRVEDE YAŞAR"

Genç çiftin nikâhını kıyan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasında nikâh kıymanın ayrıcalığını yaşadığını dile getirerek "Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası olarak bildiğimiz ve yine Türkiye'nin en vahşi doğasında sahip Hatila Vadisi Milli Parkı'ndayız. Yaban hayvanları, geniş flora faunasıyla en'ler kenti Artvin'in en güzel mekanı. Damadımız Hatilalı olunca ömründe de bir kere evlenecekse tam da yerini buldu. Doğanın doğal güzelliklerin ortasında dünya evine giriyorlar. Aslında genç çiftimiz dünya da cennete giriyorlar da diyebiliriz. Burası çok güzel bir yer. Gençlerimizin davetini kırmadık, nikahlarını biz kıyalım dedik. Hem kendileri için unutulmaz bir anı olur hemde seyir terasımızın bir ilki olur. Bundan sonra belki de gençlerimiz burada nikah kıyacaklar" diye konuştu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)