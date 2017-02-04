04.02.2017 10:26 Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından Harşit Çayı dondu

Gümüşhane sınırlarında doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayı soğuk havayla birlikte buz tuttu. Harşit çayının beslediği barajlar da soğuktan nasibini aldı ve yüzeyleri dondu. Gümüşhane sınırlarında doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayı soğuk havayla birlikte buz tuttu. Harşit çayının beslediği barajlar da soğuktan nasibini aldı ve yüzeyleri dondu.

Gümüşhane sınırlarındaki Vauk dağından doğarak 160 kilometre sona Karadeniz'e dökülen ve adını geçtiği dik vadiden alan Harşit çayı, son yılların en soğuk günlerinin etkisiyle buz tuttu.

Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayının doğduğu noktadan Torul ilçesine kadar olan kesimde kısım kısım gerçekleşen don olayı, Torul ilçe merkezindeki bent ve eski baraj gölünü tamamen buzla kapladı.

Kar yağışının ardından özellikle geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar ulaşan soğuk hava nedeniyle Harşit çayının yanısıra aynı çayın beslediği Torul Baraj gölü yüzeyinin büyük bir kısmı da buz tuttu.



"BU YIL DAHA SOĞUK"

Torul baraj gölünün ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesindeki kısmında gerçekleşen don olayının bu mevsimlerde hep gerçekleştiğini kaydeden mahalle sakinlerinden Kemal Bostan (79), "Soğuk olduğu zaman baraj gölü hep donuyor. Özellikle su az olduğu zaman kenarlar daha çok buz tutuyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha soğuk oldu" dedi.

Torul'da bu yıl sıfırın altında 20 dereceyi gördüklerini dile getiren Bostan, barajın donduğunu gören çok sayıda vatandaşın da fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.

İlçe merkezinde geçtiğimiz yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Harşit Çayının önüne bent eklenmesi sonucu oluşturulan mini gölet ise ilk kez buz tuttu. İlçe sakinlerinden 15 yaşındaki Yunus Emre Özdemir ilk defa bu alanın buz tuttuğunu gördüğünü belirterek, "Torul'da hava soğuk. Özellikle akşamları çok soğuk oluyor. Geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü için dondu sanırım" diye konuştu.

Buzdan şelalelerin oluştuğu Harşit Çayı üzerindeki bu manzaraları ölümsüzleştirmek için makinesiyle birlikte yollara düşen Figen Tok ise "Son yıllarda Türkiye genelinde olduğu gibi Gümüşhane'de de en soğuk günler yaşanıyor. Özellikle geceleri eksi 20-25'lere düşen hava sıcaklığı nedeniyle özellikle barajlar, dereler, şelaleler buz tutuyor. Bu görüntüler ise biz fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunuyor" ifadelerini kullandı.

(Recep Ergin / İHA)

