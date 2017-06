Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, 'Biz bir ve beraber olursak Türkiye daha güçlü olacak, Türkiye daha çok büyüyecek. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yoksulluk ve cehalet. O yoksulluk ve cehaleti daha kısa zamanda kesinlikle yeneriz' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Biz bir ve beraber olursak Türkiye daha güçlü olacak, Türkiye daha çok büyüyecek. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yoksulluk ve cehalet. O yoksulluk ve cehaleti daha kısa zamanda kesinlikle yeneriz" dedi.

Bakan Yılmaz, Ankara'dan havayolu ile Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından düzenlenen iftar programına katılmak üzere memleketi Sivas'a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı'nda il protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, ilk olarak 1992 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit olan Jandarma Er Emin Alacahan'ın ailesini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Balo Salonu'nda düzenlenen iftar programına katılan Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Biz bir ve beraber olursak Türkiye daha güçlü olacak, Türkiye daha çok büyüyecek. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yoksulluk ve cehalet. O yoksulluk ve cehaleti daha kısa zamanda kesinlikle yeneriz. Türkiye'nin 2017 yılının son çeyreğinde büyüme rakamı yüzde 5. Yüzde 5 rakamına dünyada birkaç ülke, Avrupa'da böyle bir ülke yok. Çin, Hindistan ve Türkiye var, bizden sonra Endonezyalı kardeşlerimiz geliyor. Biz bunu bu kadar ateş çemberi içerisinde olmamıza rağmen nasıl sağladık? Birlik ve beraberliğimizle sağladık. 80 milyon kardeşimiz farklı inançta, farklı mezhepte, farklı görüşte, farklı partilere oy vermiş de olabilir. Ama ortak temel değerler olduğunda hepsi bir araya gelmesini biliyor. Hepsi gerekirse bu uğurda can verme sırrına ermiş. Dolayısıyla da böyle bir milletin temsilcileri olarak ne kadar gurur duysak azdır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu birlik ve beraberliğimiz devam ederse biz çok daha iyi Türkiye'yi evlatlarımıza birlikte bırakacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



"302 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE TEKNİK KOLEJ AÇACAĞIZ"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile teknik kolej için yapılan mutabakatı hatırlatan Yılmaz, "Türkiye'de 302 tane organize sanayi var. Allah nasip ederse bu 302 organize sanayinin her birisine teknik kolej açacağız. Yani mesleki ve teknik liselerin en üst seviyesi olanını her türlü laboratuvarı, cihazı hazır olaraktan bununla ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi bütçesinden faizsiz kredi verecek" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, iftar programının ardından şehit polis memuru Sedat Ataman'ın ailesini ziyaret etti.

