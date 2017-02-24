Türkiye'nin en büyük gölü dondu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü sahili kısmen dondu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü sahili kısmen dondu.

İlçeye 43 kilometre uzaklıkta bulunan Akçıra köyü civarında etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tuzlu ve sodalı olan Van Gölü kısmen dondu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede, tatlı suların da karıştığı kıyılar, yaklaşık 30 santimetre buzla kaplandı. Gölün sahil kesimi tamamen buz tutarken, bölgedeki vatandaşlar da ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Orhan Emen, "Daha önce Van Gölü'nün kıyı kesimlerinin donduğunu görmüştük, fakat böylesine geniş kapsamlı donduğunu hiç görmemiştik. Gölün bu şekilde donmasına çok şaşırdık" dedi.

(Özcan Beşkardeş / İHA)