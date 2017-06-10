Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlkadım Belediyesi işbirliğiyle yapılan Türkiye'nin en büyük gençlik merkezinin tanıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlkadım Belediyesi işbirliğiyle yapılan Türkiye'nin en büyük gençlik merkezinin tanıtımı yapıldı.

Çatalarmut Mahallesi'nde bulunan İlkadım Belediyesi Fen İşleri Şantiyesine yapılan Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan "İlkadım Gençlik Merkezi"nin tanıtım toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun'daki toplu açılış törenlerinde açılışı yapılan tesis, halka tanıtıldı.

Şu anda bulunan 279 gençlik merkezini 400'e kadar çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "3 hafta önce gençlik merkezi sayımız 275'ti. Şu anda sayı 279'a çıkmış durumda. 3 hafta içerisinde 4 gençlik merkezi açmış durumdayız. Önümüzdeki dönem içerisinde 121 tane daha gençlik merkezimizin açılışı olacak. Böylece sayı 400'e yaklaşmış olacak. Bu gençlik merkezlerindeki faaliyetlerimizin tüm Türkiye'de tüm vatandaşlar tarafından kullanılmasının önü açılacak. Gençlik merkezlerimiz bizim tarafımızdan inşa ediliyor, işletiliyor ve yönetiliyor. Bu gençlik merkezleri herkese açıktır. Vatandaşlarımız buradaki faaliyetlerden ücretsiz olarak faydalanabilirler. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini kendi memleketimize, kendi ilçemize yaptık. Ama bu burada durmayacak. Yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"STADYUM, DÜNYANIN EN BÜYÜK 3. ORGANİZASYONUNDA AÇILACAK"

Son donanımla yapımı tamamlanan Yeni Samsunspor Stadyumunun açılışı hakkında da bilgiler veren Bakan Akif Çağatay Kılıç, "İşitme engelliler olimpiyatları bu yaz Samsun'da olacak. Hazırlıklarda son aşamalara gelmiş durumdayız. 2 yıldır inşa ettiğimiz spor tesisleri sona gelmiş durumda. Olimpiyatların ilk açılış törenini Yeni Samsunspor Stadyumu'nda yapacağız. Böylece stadyumun ilk kullanımı dünyanın en büyük 3. Organizasyonuyla olacak. Buna müteakip de yoğun bir katılım ile sporcular Samsun'da en yoğun şekilde Samsun'un tanıtımına katkıda bulunacaklar. Bazıları bunların değerini hala anlamış değil. Olimpiyat ne işe yarayacak diye söylenenler var. Bunları söyleyenler, dışarı çıkıp etrafa bir baksın. Neye katkı sağlayıp sağlamadığını görürler " diye konuştu.



"GENÇLİK MERKEZLERİ İNSANIN RUHUNA DOKUNAN PROJELER"

Gençlik merkezlerinin 24 saat açık olması gerektiğini vurgulayan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Burayı Cumhurbaşkanımız açmıştı. Biz burada tanıtımını yapıyoruz. Gençlik merkezleri insanın ruhuna dokunan projeler. Tüm Türkiye'de bu merkezler yapılıyor. 2 milyondan fazla öğrenci bu merkezlerden eğitim aldı. Bu merkezlerdeki her bir odanın dolu olması beni ayrıca mutlu ediyor. Buraların 24 saat işleyen mekanizmalar haline gelmesi gerekiyor. Gençlik merkezleri bunu başardı" şeklinde konuştu.



"BU MERKEZDEN 150 BİNE YAKIN GENCİMİZ FAYDALANACAK"

İlkadım'a bir gençlik merkezi daha yapabileceklerini müjdeleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu merkezden çevre mahallelerde bulunan 150 bine yakın gencimiz faydalanacak. Gençlik merkezinin buraya yapılması çok önemliydi. Belki de zamanla burası bize yetmeyecek. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin tarihi binası değil de onun yanındaki binayı da gençlik merkezi yapabiliriz. Böylece bu civarda bulunan gençlerimizin, gençlik merkezlerinden daha çok faydalanmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GENÇLİK MERKEZİ"

150 bine yakın insanın buradan faydalanacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi ilçemizde hizmet veriyor. Bu alan bizim şantiyemizdi. Sonradan gençlik merkezi oldu. Burası 5 büyük mahallemize çok yakın bir konumda bulunuyor. Buradaki insanların gelir seviyesi genelde düşük. Burada bulunan gençler için böyle bir ihtiyaç vardı. Çünkü gençlik merkezleri faaliyetlerini tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Bu merkezin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet tanıtım toplantısının ardından Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi "İlkadım Gençlik Merkezi"ni gezdi.

(Erdi Demür - Kenan Akyüz / İHA)