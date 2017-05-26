Türkiye'nin en büyüğü Diyarbakır'da açıldı

Türkiye'nin en büyük meslek edindirme kampüsü Diyarbakır'da açıldı. Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı'nca hazırlanan ve AB tarafından kabul edilen Düşten Gülüşe Mutlu Bir Hayata İlk Adım projesi kapsamında hazırlanan ve 12 bin kadının yararlanacağı kurs ve seminerlerin verilmesine devam ediliyor.

Türkiye'nin en büyük meslek edindirme kampüsü Diyarbakır'da açıldı. Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı'nca hazırlanan ve AB tarafından kabul edilen Düşten Gülüşe Mutlu Bir Hayata İlk Adım projesi kapsamında hazırlanan ve 12 bin kadının yararlanacağı kurs ve seminerlerin verilmesine devam ediliyor.

Diyarbakır'da, valiliğinin girişimleri sonucunda, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, DESOB gibi kuruluşlarla birlikte bir mesleki eğitim kampüsü oluşturuldu. 10 bin metrekare alan üzerinde 3 binadan oluşan kampüste, oto motor tamirciliği, kaynakçılık, tesisatçılık, metal işleri, aşçılık, servis elemanı yetiştirme, seramik işleme, cilt bakımı, kuaförlük, klima bakım onarımı, asansör bakım onarımı, elektrikli ev aletleri bakım onarımı, deri işleme gibi kurslar bulunuyor. Şu anda devam eden 3 projeye hizmet veren kampüste eğitim alan öğrencilerin yarısına yakını kendi branşlarında istihdam olanağına sahip oluyor.



10 BİN METREKARE ÜZERİNDE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MESLEK EDİNDİRME KAMPÜSÜ

Kampüsle ilgili bilgi veren MEKSA Vakfı Başkanı Sertaç Işık, vakfın kurulduğu günden bu yana özellikle mesleki eğitim ile ilgili faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Yaklaşık 30 yıldır yaptıkları faaliyetlere iki yıl öncesine kadar kendi yerlerinde devam ettiklerini belirten Işık, "Ancak özellikle Diyarbakır Valiliği'nin girişimleri sonucunda Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, DESOB gibi kuruluşlarla birlikte bir mesleki eğitim kampüsü oluşturduk. Bu mesleki eğitim kampüsü şu anda Türkiye'nin en büyük mesleki eğitim kampüsü oldu. 10 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş 3 yapı üzerinde mesleki eğitim kampüsünde mesleki eğitim faaliyetleri devam ediyor" dedi.



TEK PROJE İLE 12 BİN KADINA ULAŞILACAK

Şu anda MEKSA Vakfı'nın yürüttüğü bir projenin olduğunda dikkat çeken Işık, "Şu anda AB projesi var, MEKSA Vakfı'nın yürüttüğü var, DÜ ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir başka AB projesi var. Yine Diyarbakır Organize Sanayi ve İş Adamları Derneği ile birlikte yürüttüğümüz bir projemiz var. Bu projeler kapsamında yaklaşık 500 öğrenci mesleki eğitim almakta. Aynı zamanda KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri devam etmekte. Bu projeler kapsamında yaklaşık 12 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



KAMPÜSTE YOK YOK

Mesleki eğitim gören kadınlar için kampüs bünyesinde kreşte yaptıklarını ifade eden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirebilmek için bir hobi odası oluşturduk. DÜ ile birlikte de kayıt dışı çalışan kadınlara yönelik çalışmamız var. Onların da mesleki eğitimleri burada devam ediyor. Kampüsümüz içerisinde oto motor tamirciliği, kaynakçılık tesisatçılık, metal işleri, aşçılık, servis elemanı yetiştirme, seramik işleme, cilt bakımı, kuaförlük, klima bakım onarımı, asansör bakım onarımı, elektrikli ev aletleri bakım onarımı, deri işleme gibi kurslarımız bulunuyor. Bunların da atölyeleri var. Kampüs içindeki gençlik merkezi sayesinde öğrenciler yine talep eden herkes resim, gitar bağlama İngilizce bilgisayar gibi kursları ücretsiz olarak alma imkanına sahip oluyorlar."



EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN KURSİYERLER KENDİ İŞ YERLERİNİ AÇABİLİYOR

Mesleki eğitimlerini tamamlayan kadınlar için iki farklı alternatifin bulunduğunu aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Birincisi bu eğitimler sonucunda milli eğitim onaylı sertifika ve aynı zamanda AB onaylı bir sertifika alıyorlar. Bu belgeleri ile bir iş yerinde bir işletmede çalışma imkanına sahip olabiliyorlar. Eğer kendiişlerini kurmak istiyorlarsa kendiişlerini kurabilecekleri girişimcilik eğitimlerinden faydalanıyorlar hemen arkasından da devletin sağladığı hibelerden faydalanma şansına sahip oluyorlar. Bu mesleki eğitim kampüsü çok geniş bir kampüs. Diyarbakır'daki hemen bütün kurumların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan. Bu projeler sürekli devam edecek. Bizim burada vermiş olduğumuz mesleki eğitimlerdeki temel amacımız kursiyerlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması. Bizim verdiğimiz eğitimlerde, çatışmanın terörün olmadığı dönemlerde istihdam oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü yatırmalar çok fazla oluyor. İşveren daha güvenli davranıyor. Daha güvenli davrandığı zaman da daha fazla eleman istihdam ediyor. Ancak terör olduğu dönemlerde bu istihdam oranlarının düştüğünü görüyoruz. Şu anda da terörün olmadığı bir döneme giriyoruz. Yatırımların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden de önümüzdeki sene de bu istihdam oranlarının çok daha yüksek olacağını umut ediyorum. Böyle olduğu takdirde de en az öğrencilerimizin yüzde 50'ksi istihdam edilecektir diye umut ediyoruz."

(Aydın Yorat/İHA)