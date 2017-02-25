'Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girmesi şart'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kültür, sanat ve kitap konusunda dünyada ilk 10'a girmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kültür, sanat ve kitap konusunda dünyada ilk 10'a girmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı açılına katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan fuarın bu yılki temasının 15 Temmuz olarak belirlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler kendi tarihimizi kaydetmek, hikayelerimizi kendi kelimelerimizle anlatmak, bunları gelecek nesillere aktarmak konusunda ne yazık ki çok başarılı değiliz. Bu eksikliği sadece roman, hatıra, öykü gibi yazılı eserlerde değil tiyatro, sinema, dizi, belgesel gibi alanlarda da tecrübe ediyoruz. Destanlarla, kahramanlıklarla dolu bir geçmişe sahip olmamıza rağmen maalesef bu zengin birikimi ne beyaz perdeye, ne de sahneye yeterince aktarabiliyoruz. Elbette sözlü kültürün toplumsal hayatımızda önemli bir yer tutmasının bunda payı vardır, ancak şunu unutmamalıyız ki söz uçar yazı kalır. Nitekim diğer ülkelere baktığımızda bambaşka bir manzara ile karşılaşıyoruz. Fransız ihtilali ile, dünya savaşları ile, Pearl Harbor ile, Normandiya çıkarmasıyla, holokost ile ilgili binlerce romana, filme, belgesele rastlayabilirsiniz. Batı toplumları kendi zihin dünyalarına iz bırakan hadiseleri sürekli yeniden işleyerek, bunların unutulmasına izin vermiyor. Bizim yaşadıklarımızla mukayese edildiğine devede kulak kalacak kimi tarihi olaylar abartılarak hatta çarpıtılarak tekrar tekrar karşımıza çıkartılıyor" diye konuştu.



"BİZ KENDİ TARİHİMİZİ YAZAMAYINCA MAALESEF BAŞKALARINA ESİR OLUYORUZ"

Türkiye tarihini inceleyen eserlerin önemli bir kısmının oryantalist bir bakış açısıyla ele alındığını vurgulayan Erdoğan, "Önyargılarla, tahrifata, saplantılarla dolu bu çalışmalar bırakın açıklamayı, tarihi hakikatlerle aramıza büyük bir perde çekiyor. Biz kendi tarihimizi yazmayınca maalesef başkalarına esir oluyoruz. Bu ülke on yıllar boyunca 'Geceyarısı ekspresi' gibi 3'üncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemek ile uğraştı. Bu mücadele farklı şekilde bugün de devam ediyor" şeklinde konuştu.



"TİANANMEN MEYDANI'NDAKİ FOTOĞRAFA GIPTA İLE BAKANLAR, BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NDEKİ,CESARET ABİDELERİNİ GÖRMEMİŞLERDİR"

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan hadiselerin uluslararası medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını belirten Erdoğan, "Teröristleri kahramanlaştıran, gerçek mağdurları yok sayan, ülkemizi töhmet altında bırakan yayınları gerisinde art niyetli bir kurgu bulunuyor. Bu tavrın en çarpıcı örneği 15 Temmuz'dur. Bu aziz milletimizin o gece 248 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına ortaya koyduğu şanlı direniş görmeden gelinmiştir. Hatta açıkça ifade edilememiş olsa da yapılan yayınlarda darbenin başarıya ulaşması konusunda örtülü temennileri görmemek mümkün değildir. Çin'in meşhur Tiananmen Meydanı'ndaki fotoğraf karesine yılarca gıpta ile bakanlar, Boğaz Köprüsü'ndeki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki cesaret abidelerini görmemişlerdir. Bu açıdan fuarın 15 Temmuz demokrasi destanını ana tema olarak belirlemesini önemli görüyoruz. O gece yaşananların farklı edebiyat ve sanat dalları aracılığı ile işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu konularda da başkalarının insafına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımız kabul etmeliyiz. Kendi hikayemizi, kendi eserlerimizi ama nitelikli eserlerimizi önce kendimiz anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.



"KÖRFEZ ÜLKELERİNDE 'DİRİLİŞ' DİZİSİNİ ANLATA ANLATA BİTİREMEDİLER"

Körfez ülkeleri seyahati sırasında birçok insanın kendisine 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden bahsettiğini söyleyen Erdoğan, "Kadını erkeği 'Diriliş' dizisini anlata anlata bitiremediler. Demek ki yapınca oluyor. Dedim ki 'bunun gerisi gelecek.' Her yerde övgüyle bunu dinledik" dedi.



"YILDA KİTAP OKUMAYA AYIRDIĞIMIZ SAATİN 10 SAATİ BULMAMASI BİZE YAKIŞMAYAN BİR DURUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin gösterilen yoğun çabaya rağmen kitap okuma oranlarında istenilen seviyede olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Günde 3-5 saatini televizyona ve çok daha fazlasını internete ayıran insanımızın, kitap okumaya ayırdığı saatin yılda 10 saati bulmaması bize yakışmayan bir durum. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkeni kitap okuma oranını da buna uygun olması gerekir. Türkiye'nin ekonomi ile birlikte kültür sanat konusunda da dünyada ilk 10'a girmesinin şart olduğuna inanıyorum."



"140 Karaktere Sığdırılmış Aforizmalarla Ancak Yarım Porsiyon Aydın Olunabilir"

İnternet ve iletişim teknolojilerinin bilgiye ulaşım konusunda büyük kolaylıklar sağladığının altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknoloji fırsatlarına sırtını dönmek şüphesiz yel değirmeni ile savaşmak gibidir. Ancak burada şu gerçeğin de farkına varmamız gerekiyor. Arama motoru ile internetteki bilgi kırıntıları ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Tabii ki arama motorları ile olan internetteki bilgi kırıntıları ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz, alim hiç olunmaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir. Yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz. Bilgi, ilim, idrak için fikir çilesi çekmek gerekir. Gün bitmeden değerini yitiren değil, zamana meydan okuyan, asırlar boyu ayakta kalan eserler bırakmak için zahmet de emek de şarttır. Ecdadımız böyle yapmıştır."

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin güney kısmında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile çok amaçlı sergi salonu inşasına başlandığını belirterek, "Matbu ve elektronik yayınların bulunacağı bu kütüphanede hedefimiz 5 milyon cilt basılı kitabı milletimizin hizmetine 24 saat sunmaktır. Burada zengin bir içerik bulunacaktır. 24 saat açık olacak kütüphanemizde genci yaşlısı ile tüm vatandaşlarımız kitaplarla haşır neşir olmanın tadına varacaktır" dedi.

(Mustafa Biçer / İHA)