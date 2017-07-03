Türkiye'nin akciğerleri 7/24 gözetleniyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesindeki Yangın Yönetim Merkezi, 776 yangın gözetleme kulesi ve 230 kamera ile ormanları 7/24 takip ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesindeki Yangın Yönetim Merkezi, 776 yangın gözetleme kulesi ve 230 kamera ile ormanları 7/24 takip ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yangın Yönetim Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda meydana gelen yangınları saniyesi saniyesine takip ediyor. 7/24 ormanlardaki denetimlerini sürdüren ekipler, 776 yangın gözetleme kulesi, 230 kamera ile ormanları takip ediyor. 3 bin 41 yangın havuzu oluşturan Orman Genel Müdürlüğü, 2017 yılında 6 adet idare helikopteri, 5 adet uçak, 24 adet su atar helikopter, 10 bin 10 adet arazöz, 281 adet su ikmal aracı, 559 adet ilk müdahale aracı, 186 adet dozer, 301 adet diğer araç ve gereç olmak üzere 2 bin 372 adet aracı bünyesine kattı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından son bir ay içinde meydana gelen yangınlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "30.06.2017 Cuma günü 18 adet orman yangını, 30 adet ziraat yangını, 01.07.2017 Cumartesi günü 19 adet orman yangını, 34 adet ziraat yangını, 02.07.2017 Pazar günü 23 adet orman yangını, 23 adet ziraat yangını olmak üzere 3 gün içinde 60 adet orman yangını, 87 adet ziraat yangını toplam 147 adet yangına müdahale edilmiştir" denildi.

Açıklamada, 2 Temmuz 2017 tarihinde KKTC Güzelyurt'ta meydana gelen orman yangınına da 1 uçak ve 1 helikopterle müdahale edildiği bildirildi. 2017 yılı içinde 733 orman yangınına, 597 ziraat yangınına müdahale edildiği aktarıldı.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan /İHA)