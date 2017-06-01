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Türkiye'nin acı günü
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Türkiye'nin acı günü

Türkiye, Şırnak Şenoba'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan evlatlarını son yolculuklarına uğurladı.

Türkiye, Şırnak Şenoba'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan evlatlarını son yolculuklarına uğurladı.
Kugır tipi askeri helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 7'si 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Devletin zirvesi şehit tümgenerali son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile muhalefet partilerinin liderleriyle bazı bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da camideydi. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Kılınan namazın ardından Şehit Tümgeneral Aydın, Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verildi.
Türkiye'nin ilk kadın Jandarma İlçe Komutanı olan Yarbay Songül Yakut son yolculuğuna memleketi Malatya'da uğurlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hazır bulunduğu törende gözyaşları sel oldu.
Şehit Pilot Yüzbaşı Nuri Şener, son yolculuğuna İstanbul'da uğurlandı. Buradaki törene şehidin ailesiyle birlikte Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Şehidin babası Vural Şener'in helallik alındığı sıradaki feryadı ağlattı.
Şehit Binbaşı Koray Onay'ın cenaze töreni memleketi Çanakkale'deydi. Şehit binbaşının 5 yaşındaki oğlu da oradaydı.
Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Adana'da, Şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç Osmaniye'de, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan ise Kayseri'de son yolcuğuna uğurlandı.

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