Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz:
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz:

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, muhtar maaşlarının bir kısmının Bağkur'a prim borcu olarak yatırılmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, 'Biz devletin memurlarıyız. Devlet memurunun sigorta primini öder. Ama devlet muhtarların sigorta primlerini ödemiyor. Bağkur kapsamında olan muhtarlarımızın primleri inşallah devlet tarafından karşılanır. Bizde devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız' dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, muhtar maaşlarının bir kısmının Bağkur'a prim borcu olarak yatırılmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, "Biz devletin memurlarıyız. Devlet memurunun sigorta primini öder. Ama devlet muhtarların sigorta primlerini ödemiyor. Bağkur kapsamında olan muhtarlarımızın primleri inşallah devlet tarafından karşılanır. Bizde devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Karabük Merkez Muhtarlar Derneğinin 9'uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Belediye Nikah Salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy ve muhtarlar katıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, genel kurulda yaptığı konuşmada 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte artık vatandaşların muhtarlara uğrama zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlattı.

"Mahallemizde olup biteni artık bilemez olduk"

Vatandaşların doğrudan Nüfus Müdürlüklerine giderek yerleşim yeri değişikliklerini gerçekleştirebildiğini ifade eden Akdeniz, "Dolayısıyla bu bizlerin mahalleye gelen ve gideni artık görememize sebep oluyor. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya. Muhtar mahallesine ve köyüne gelenleri ve gidenleri görecek. Maalesef biz noktada en büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Bilişim çağında yaşıyoruz. Muhtarlarımıza Nüfus Müdürlükleri tarafından bir şifre veriliyor. Biz şunu istiyoruz, bu kayıtları hiçbir ücret almadan muhtarlar yapsın. Biz karşımıza aldığımız vatandaşı çayını söyleyip sohbet ederek çözüyorduk. Şüphelendiğimiz vatandaşı emniyet güçlerine bildiriyorduk. Maalesef Nüfus Müdürlüklerimiz artık vatandaşı muhtarlıklara yönlendirmediğinden dolayı mahallemizde olup biteni artık bilemez olduk. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle bir kopuş yaşadık. Devletin 50 bin tane seçilmiş muhtarı neden çalıştırmadığını hep düşünürüm. Oysa ki, biz köy kanunun 10'uncu maddesinde devlet memuruyuz aynı zamanda. 5490 sayılı kanun 50. Maddesi ikinci fıkrasında bişr değişiklikle nüfus müdürlüğü bize şifre veriyor. Bir ucunu nüfusa bir ucunu muhtarlığa bir ucunu güvenlik güçlerine açmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi istediklerini ifade eden Akdeniz, "23 bin muhtar maaşlarının bir kısmı Bağkur'a prim borcu olarak yatırılmak zorunda olduğuna dikkat çeken Akdeniz, "Biz devletin memurlarıyız, çalışanıyız. Devlet işçisinin,memurunun sigorta primini öder. Ama devlet muhtarların sigorta primlerini ödemiyor. Bu dönmede inşallah sosyal güvencesi olmayan yani Bağkur kapsamında olan muhtarlarımızın primleri inşallah devlet tarafından karşılanır. Bizde devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız" dedi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan İbrahim Harmanbaşı yeniden Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Manisa'nın sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
Belçika'dan skandal PKK kararı
Belçika'dan skandal PKK kararı
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Manisa'nın sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu
Manisa'nın sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti
Eğitim-Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı
Eğitim-Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı
Çankaya, karla mücadeleye hazır
Çankaya, karla mücadeleye hazır
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde
Bangsamoro Konya'da konuşuldu
Bangsamoro Konya'da konuşuldu
ODTÜ Ormanı'ndan Çankaya barınağına nakil
ODTÜ Ormanı'ndan Çankaya barınağına nakil
Sakarya Narkotim ekipleri çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi
Sakarya Narkotim ekipleri çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English