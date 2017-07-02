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Türkiye minik Miray'ın çığlığına sessiz kalmadı
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Türkiye minik Miray'ın çığlığına sessiz kalmadı

Gaziantep'te, üzerine kaynar vaziyetteki kuru fasulye dökülerek başı ve vücudunun çoğu yanan Miray'ın ameliyatı için gereken 155 bin TL hayırseverler tarafından tamamlandı.

Gaziantep'te, üzerine kaynar vaziyetteki kuru fasulye dökülerek başı ve vücudunun çoğu yanan Miray'ın ameliyatı için gereken 155 bin TL hayırseverler tarafından tamamlandı.
8 ay önce annesi tarafından komşusuna emanet edilip, oyun oynarken ocaktaki tencerede kaynayan kuru fasulyenin üstüne dökülmesi sonucu 1 ay yoğun bakımda kalan 3 yaşındaki minik Miray, yaşam mücadelesini kazanmıştı. Fakat yüzü dışında başı komple yanan ve vücudunda da tahrip oluşan minik Miray'ın ameliyat olabilmesi için 155 bin TL gerekiyordu. Ailenin bu parayı karşılayacak durumu olmadığı için hayırseverlerden kızlarının ameliyatı için yardım istemişti. Minik Miray'ın yardım çığlığına hayırseverler duyarsız kalmadı. Ameliyatı için gereken 155 bin TL'nin tamamı toplanıp hesabı kapatıldı. Şimdi minik Miray ağustos ayında ameliyat olup iyileşeceği günü bekliyor.
Minik Miray'ın babası Adem Uzun yardım yapan ve dua eden herkese teşekkür ederek, "Yerel bir markette aşçıyım. Kızım Miray 7 ay önce yandı, haberini aldığımda şok oldum. O sıra işteydim çalışıyordum. 27 gün yoğun bakımda yattı, bir baba olarak gerçekten zor günler yaşadım. Allah'ıma çok şükür, en azından yüzüne gelmedi. Miray'a yardım için gerekli yerlere başvurumuzu yapmıştık, Gaziantep Valiliğinin kontrolünde yardım kampanyası başladı ve kızımın sesi duyuldu. Kızımın ameliyatı için gereken para toplandı, yakınlarımdan görmediğim ilgili, tanımadığım insanlardan gördüm. Allah kızıma yardım edenlerden, yardım edemeyip de dua edenlerden razı olsun. Benim tek amacım vatanına, milletine hayırlı bir evlat yetiştirmek. Büyüdüğünde de bunları Miray'a kendisi için yapılan bu fedakarlıkları anlatacağım" dedi.

"ABLA KUSURA BAKMA 3 LİRAM VARDI"
Minik Miray'ın annesi Gülşah Uzun, hesap dökümünü gördüğünde çok duygulandığını belirterek, "30 sayfalık bir hesap dökümü verdiklerinde 3 liradan 5 bin liraya kadar yardımda bulunanlar olmuş, çok duygulandım. 3 liraya yatıran kişi, 'Abla kusura bakma, elimde olsa daha fazla yatırırdım' diye not düşmüş. Bu beni çok duygulandırdı. Ev hanımıyım. Kızım için 1 ay önce yardım kampanyamız başlamıştı. Skar ameliyatları, saç ekim ameliyatları ve Miray'ın sol kulağı eridiği için kulak ameliyatlarıyla toplam 155 bin liraya ihtiyaç vardı. Allah razı olsun, binlerce insan bizim sesimizi duydu ve bizlere yardımcı oldu. Gereken para toplandı. Ağustos sonunda inşallah kızımın ameliyatları Prof. Dr. Mehmet Mutaf hoca gerçekleştirecek" diye konuştu.
(Lider Olgun / İHA)

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