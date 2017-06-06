Türkiye minderde zirvede

Dünyanın en iyi güreşçileri sıralamalarında Türkiye zirveye yerleşti. Serbest stil kategorisinde yapılan değerlendirmede Taha Akgül sıkletinde yine dünyanın en iyisi seçildi.

Dünyanın en iyi güreşçileri sıralamalarında Türkiye zirveye yerleşti. Serbest stil kategorisinde yapılan değerlendirmede Taha Akgül sıkletinde yine dünyanın en iyisi seçildi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) Nisan-Mayıs ayı Serbest stilde dünyanın en iyi güreşçileri değerlendirme raporunu açıkladı. UWW, geçtiğimiz aylarda yapılan Avrupa Şampiyonası, Pan-Amerika Şampiyonası, Asya Şampiyonası, Yaşar Doğu turnuvası gibi büyük çaplı turnuvalardaki performanslara göre Haziran ayı değerlendirmesinde bulundu. 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kilolarında yapılan değerlendirmede sıkletlerinde dünyanın en iyi 20 sporcusu seçildi. Yapılan seçmelerde listeye Türkiye Milli Takımından 10 sporcu yer aldı.



TAHA AKGÜL ZİRVEDE

İki yıldır sıkletinde tartışılmaz isim olan Taha Akgül zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Avrupa'da, Dünya'da ve Olimpiyatlarda hep şampiyonluğu göğüsleyen Taha, kendine minderde rakip bulamazken, listedeki en yakın ikinci sıradaki rakibine son karşılaştıklar Avrupa Şampiyonasında sayı tuşu ile yenerek büyük bir fark açtı. Aynı sıklette sporcumuz Şakir Bozkurt sürpriz yaparak 17 sırada yer aldı.



SÜLEYMAN ATLI FIRTINA GİBİ

Bir önceki değerlendirme raporunda en iyi güreşçiler listesinde olmayan 97 kiloda Rıza Yıldırım ve 57 kiloda Süleyman Atlı en iyi çıkışı yaparak ilk üç arasında girdi. Mart ayında Uluslar arası Yaşar Doğu Turnuvasında Şampiyonluğunu ilan eden ardından yine aynı ayda Macaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonasında birinci olan ve Mayıs ayının başında Büyükler Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan milli güreşçimiz Süleyman Atlı ilk defa listeye girerek sıkletinde dünyanın en iyi üçüncü güreşçisi seçildi. Yine aynı listede sporcumuz Sezer Akgül ise yirminci sırada yer aldı.



LİSTEYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Yine diğer bir sporcumuz Rıza Yıldırım ise listeye ilk defa girenlerden oldu. Uluslar arası Yaşar Doğu turnuvasında ikinci ve Büyükler Avrupa Şampiyonasında 97 kiloda birinci olduktan sonra dünyanın en iyi üçüncü güreşçisi seçilerek adeta listeye Yıldırım gibi düştü. Rıza Yıldırım'ın üçüncü olduğu listede diğer sporcumuz Fatih Yaşarlı ise onüçüncü sırada kendine yer buldu.



SONER DEMİRTAŞ SAKATLIĞINA RAĞMEN YÜKSELMEYİ BİLDİ

Olimpiyat üçüncüsü güreşçimiz Soner Demirtaş ise sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen 2016 yılından sonra 2017 yılında da Avrupa Şampiyonu oldu. Elde ettiği bu büyük başarılar sayesinde güreşçimiz Soner daha önce dördüncü sırada girdiği listede iki sıra birden yükselerek 74 kiloda dünyanın en iyi ikinci güreşçisi seçildi.



SELİM YAŞAR DÜŞÜŞTE

86 kiloda ise Olimpiyat ikincisi güreşçimiz Selim Yaşar ikinci sıradaki yerini koruyamadı. Hem Yaşar Doğu turnuvasında ikinci olması hem de Avrupa Şampiyonasında üçüncü olması nedeniyle iki sıra birden gerileyen Selim dördüncü sıraya düştü. Yine aynı sıklette güreşçimiz Murat Ertürk U23 Avrupa Şampiyonasında birinci olması nedeniyle ilk defa listeye girerek 19'uncu sırada yer aldı.

65 kiloda sporcumuz Mustafa Kaya Yaşar Doğu turnuvasında elde ettiği şampiyonlukla 17'inci sırada yer alırken 61 ve 70 kilolarda yapılan değerlendirmede hiçbir sporcumuz ilk 20'ye giremedi.

