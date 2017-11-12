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'Türkiye maçını ciddiye almalıyız'
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'Türkiye maçını ciddiye almalıyız'

Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci, 'Oyuncularım çok çalıştı. Çok ciddi çalıştı. Çok kolay bir durumda değiliz. Maçı ciddiye almamız gerekiyor. Takımımızla gurur duyuyoruz, inşallah maçta iyi bir sonuç alırız' dedi.

Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci, "Oyuncularım çok çalıştı. Çok ciddi çalıştı. Çok kolay bir durumda değiliz. Maçı ciddiye almamız gerekiyor. Takımımızla gurur duyuyoruz, inşallah maçta iyi bir sonuç alırız" dedi.
Pazartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda Türkiye A Milli Takım ile karşılaşacak Arnavutluk'ta İtalyan Teknik Direktör Christian Panucci, basın toplantısında konuştu. Basın toplantısına 44 yaşındaki teknik adam ile birlikte kaleci Etrit Berisha katıldı.

"MAÇI CİDDİYE ALMAMIZ GEREKİYOR"
Futbolcuların maça çok iyi hazırlandığını ifade eden Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci, "Oyuncularım çok çalıştı. Çok ciddi çalıştı. Çok kolay bir durumda değiliz. Maçı ciddiye almamız gerekiyor. Takımımızla gurur duyuyoruz, inşallah maçta iyi bir sonuç alırız" dedi.

"ARNAVUTLUK CİDDİ BİR TAKIM HERKES BUNU BİLMELİ"
Sakat oyuncularının olduğunu ve yarın ki maçta kendileriyle beraber olamayacağını ifade eden Panucci, "3 sakat oyuncumuz var. 3 oyuncunun sakatlığı takım için ciddi bir şey. Bu futbolcular gerçekten bir sorun yaşamışlarsa ciddi bir raporla gelmeli. Bazı oyuncularım rapor almış ama sorduğunda iyiyim dediler. 2'si oynamayı denediler ama durumları iyi olmadığı için bizimle değiller. Biri denemedi bile. Arnavutluk ciddi bir takım herkes bunu bilmeli. Ne kadar sakat olduklarını belirtmedikleri sürece oynayamaya gelmeliler" dedi.

"HAZİRANA KADAR YENİ YETENEKLER ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Haziran'a kadar yeni yetenekler aradıklarını ifade eden Panucci, "Haziran ayına kadar yeni yetenekler aramaya devam edeceğiz. Yarın göreceğiniz şuan ki en yetenekli oyuncular olacak. Yeni bir şey görmeyebilirsiniz" diye konuştu.

"NASER ALIJI'NİN DURUMUNA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Naser Aliji'nin durumuna çok üzüldüğünü ifade eden Christian Panucci, "Naser Aliji'nin durumuna çok üzülüyorum. Biz bir takımdan önce bir aileyiz. Onun durumunu da yakından takip ediyorum. Ocak ayına kadar inşallah ona da bir takım buluruz. Ondan sonra da takımda olan her oyuncunun bir takımı olmuş olur" dedi.

BERISHA: KUPALARA GİTMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ
Kupalara gitmek için çok çalıştıklarını söyleyen Arnavutluk Milli Takım Kalecisi Etrit Berisha, "Biz çok çalıştık. Her ihtimali göz önüne alıyoruz. Her maçı öneme alıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRK TAKIMINDAN KİMSEDEN KORKUM YOK"
Berisha, "Türk takımında güzel ve yeni yetenekler var. Her şeyden haberimiz var. Biz çok çalıştığımız için umutluyuz. Türk takımından kimseden korkum yok ama biliyorum ki zor bir maç olacak" dedi.
(Adem Akalan/İHA)
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