07.02.2017 10:10 Türkiye liglerinin yenilgisiz tek takımı

Bölgesel Amatör Lig'in 16'ncı haftasında Kayseri Talasgücü deplasmanına çıkan Yeni Altındağ Belediyespor, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 'Türkiye liglerinin yenilgisiz tek takımı' unvanını sürdürdü. Bölgesel Amatör Lig'in 16'ncı haftasında Kayseri Talasgücü deplasmanına çıkan Yeni Altındağ Belediyespor, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 'Türkiye liglerinin yenilgisiz tek takımı' unvanını sürdürdü.

Kayseri Talasgücü karşısında Altındağ temsilcisine galibiyeti getiren goller Utku Doğan ve Bülent Kalecikli'den geldi. Bu sonuçla üst üste 9. maçından da zaferle dönen mavi beyazlılar, Türkiye liglerinde yenilgisiz tek takım olma unvanını devam ettirdi.

Yeni Altındağ Belediyespor, bu yıl Bölgesel Amatör Lig'i adeta kasıp kavurdu. Çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet 2 beraberlik elde eden Altındağ temsilcisi, mağlubiyet yüzü görmedi.



