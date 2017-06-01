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Türkiye Kupası sahibini buldu
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Türkiye Kupası sahibini buldu

Bu yıl 55. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon, finalde penaltılar sonucunda Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor oldu.

Bu yıl 55. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon, finalde penaltılar sonucunda Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor oldu.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da her iki takım da gol bulamazken penaltılar sonucunda kupayı Atiker Konyaspor kazandı. Mücadele sonrası Konyalı futbolcular ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Atiker Konyaspor'un tarihinde ilk kez kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken futbolcular statta zafer turu attılar.

MAÇTAN DAKİKALAR
48. dakikada gelişen atakta Mahmut'un pasında Cengiz topla buluştu. Cengiz'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
56. dakikada Skubic'in pasında topla buluşan Jonsson'un uzaktan şutu doğrudan dışarı çıktı.
58. dakikada Da Costa'nın sol kanattan ortasında Mahmut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.
64. dakikada gelişen Atiker Konyaspor'un kontra atağında topa düzgün ve sert vuran Ömer Ali Şahiner'in şutu direkten döndü.
80. dakikada Alparslan'ın sol kanattan ortasında Adebayor'un kafa vuruşunda kaleci Serkan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
102. dakikada Emre Belözoğlu'nun ortası sonrası Cengiz'in kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
25. dakikada Eren Albayrak'ın uzaktan şutunda top doğrudan auta çıktı.
29. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Mahmut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
31. dakikada tribünlerde çıkan olaylar dolayısıyla hakem Fırat Aydınus maçı 4 dakika durdurdu.
40. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Emre xx, Alexandru xx, Edin Visca xx, Da Costa xx, Eren xx, Bekir xx, Cengiz xx, Mahmut xx, Adebayor xx, Uğur Uçar xx
Yedekler: Ufuk, Yalçın, Attamah, Napoleoni, Mustafa, Holmen, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Douglas xx, Ali xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Bajic xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Vukovic xx, Skubic xx
Yedekler: Kaya, Volkan, Selim, Fofana, Meha, Mehmet, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan - Aydın Sarıoğlu /İHA)

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