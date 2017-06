Türkiye, Kosova'daki FETÖ okullarının kapatılacağından umutlu

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova'da kurulacak yeni hükümetin ülkedeki FETÖ okullarının kapatılması konusunda somut adım atacağına ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova'da kurulacak yeni hükümetin ülkedeki FETÖ okullarının kapatılması konusunda somut adım atacağına ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye Maarif Vakfı tarafından açılan "Uluslararası Kosova Maarif Okulları" ilk öğretim okulunu ziyaret etti. Maarif Vakfı okulunda incelemelerde bulunan Büyükelçi Kılıç, beraberindeki Kosova ile Türkiye temsilcileriyle birlikte okulu gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Kılıç, okul ziyaretinde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'dan sonra mücadelelerinin yurt dışında da çok yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek terör örgütü FETÖ'nün Kosovada'ki okullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Büyükelçi Kılıç, "Eğitim alanı çok önemli bir alan. Çünkü bu örgütün yuvalandığı ve yapılandığı en önemli sektörlerden birisi. Maalesef Kosova'da da bunu görüyor ve yaşıyoruz" dedi. "Şuana kadar Kosova makamlarıyla temaslarımız oldu, belli bir noktaya da getirdik, ancak şu an ülkede bir seçim yapıldı. Seçimlerden sonra oluşturulacak hükümetin bir an önce kurulmasını , bizim beklentilerimizin ve işbirliğimizin bundan sonraki süreçte de ne yönde devam edeceğinin takibini yapmayı istiyoruz" diyen Kılıç "İnşallah bir an evvel hükümet kurulur, kadrolarla birlikte işbirliğimize devam ederiz" ifadelerini kullandı. Büyükelçi Kılıç, Maarif Vakfı'nın, eğitim standardını daha üst çıtalara taşıyarak eğitim öğretim faaliyetlerini önümüzdeki yeni eğitim öğretim yılında başlatacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, bayrağımızın dalgalandığı okul olarak Maarif'in hep arkasındayız, devletimizin desteği her zaman arkasındadır. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim sezonundan itibaren Maarif Vakfı Kosova'ya çok kuvvetli bir giriş yapıyor. Hedef kaliteli eğitim" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Kosova Genel Müdürü Mesut Özbaysar, Kosova'da Türkiye Maarif Vakfı'nın dünyada açmış olduğu okullardan bir tanesi olduğunu kaydederek, Prizren kentinde de yakın bir tarihte okul açılacağını belirtti. Özbaysar, Türkiye'nin güvenli eğitim modelini Kosova'da da uygulamayı hedeflediklerini ifade ederek Kosova'daki ailelerin çocuklarını Maarif okullarına güvenle getirebileceklerini belirtti. Okulun sağladığı teknolojik imkanlarla öğrencilerin uluslararası arenada yarışabileceğini söyleyen Özbaysar, bütün imkanları kullanarak güzel bir eğitim modeli çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bugün itibariyle Uluslararası Kosova Maarif Okulları'nda 70 öğrenci eğitim görüyor. 350 öğrenci kapasiteli ilköğretim okulu 1-9 sınıflarına kadar eğitim veriyor. Uluslararası Kosova Maarif Okulları'nda en yüksek uluslararası standartlarda ağırlıklı olarak İngilizce ve Arnavutça ile seçmeli olarak Türkçe eğitim verilecek. Prizren kentinde Eylül ayında hizmete verilecek bir okulun daha açılması bekleniyor.