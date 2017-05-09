Türkiye korkusuyla hendek kazan YPG böyle vuruldu

Suriye'de operasyon başlamasından endişe eden terör örgüyü YPG, Azez tarafında hendek kazmaya başladı.
Suriye'de operasyon başlamasından endişe eden terör örgüyü YPG, Azez tarafında hendek kazmaya başladı. Suriye'de operasyon başlamasından endişe eden terör örgütü YPG'liler yaşadıkları panikle kendi mevzilerini korumak için hendek kazmaya başladı. Suriye'nin Azez yakınlarında teröristlere ait kepçeler bölgede çatışan tugaylar tarafından vuruldu.
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