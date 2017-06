Türkiye Kenya'nın askeri gemilerini yapmaya talip oldu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde Kenya için inşa edilen yolcu gemisinin denize indirilme törenine katıldı. Bakan Arslan Kenya'nın askeri gemilerini de Türkiye'de üretme teklifinde bulundu.

Kenya Cumhuriyeti için yaptırılan 84.60 metre boyunda, 18 metre enindeki bin 350 yolcu ve 62 araç taşıma kapasiteli 'Jumbo' adlı yolcu gemisi, inşa edildiği Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Özata Tersanesinde düzenlenen törenle denize indirildi. Törene katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı tören alanına gelişinde Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel karşıladı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından başlayan törende konuşan Kenya Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KFS Genel Müdürü Gowa Bakari Hamisi, "1937 yılından beri ülkemde feribot hizmetleri veriliyor. Bundan sonra ülkem deniz ulaşımı ile ilgili güncelleme ve yenileme çalışmalarını Türk firmaları ile yapacaktır" dedi.



"BU SEKTÖR 500 BİN KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gemi inşa sanayinin gelişimine vurgu yaptı. Türkiye'nin tersane sayısını 36'lardan 79'lara çıkardığını belirten Bakan Arslan, "Gemi inşa sektöründe çok güzel şeyler oldu. Yıllık cirosu ekonomik büyüklüğü 2.5 milyar dolar olan bir sektörden bahsediyoruz. Gemi inşa sektöründen bahsediyoruz. Denizcilik rakamlarımız ise bunun çok çok üzerinde. Kaldı ki uluslararası bir sektör olan denizcilik 2008 yılından beri çok ciddi bir global krizin etkisi altında. Buna rağmen sektörü büyütmeye, yol almaya ve istihdam sağlamaya devam ediyor. Bu alanda istihdam rakamlarının çok daha büyük olması hedefimiz.35-36 tersaneden 79 tersaneye çıktık. Amaç çok daha büyük bir istihdam ama dünyadaki krizden kaynaklı olarak bu sektör beklentimiz üzerindeki büyümeyi sağlayamadı. Son yıllarda bir duraksama dönemine geçti. Ama dünyadaki krize rağmen bizim yerimizde saymamız dahi bizim için başarıdır. Altınova Tersaneler bölgesinde sadece direkt istihdam 17 bin kişi. Yan sanayi ve dolaylı istihdamı da düşünürseniz, çok daha büyük. Dolayısıyla tersanelerimizde sağlanan toplam istihdam 30 bin, yan sanayi ile birlikte 90 bin kişidir. Bu 500 bin kişiye geçim kaynağı demektir. Ama memnuniyetle görüyoruz ki sektör kendisini yeniliyor, geliştiriyor. Çok farklı üretim türleriyle dünyadan daha fazla pay almak adına önemli açılımlar, atılımlar yapıyor" dedi.



"YILLIK 4.5 MİLYON DEADWEİGHT TON GEMİ İNŞA KAPASİTEMİZ VAR"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşmasında gemi inşa sektörüne yönelik yıllık rakamlara da yer verdi. Arslan, "Bu sektörde son 15 yılda yapılan yatırımın miktarı 2.8 milyar dolar. 585 adet tekne imal yeri var. Yılda 700 bin ton çelik işleme kapasitesine sahibiz. 4.5 milyon deadweight ton gemi inşa etme kapasitesine sahibiz. Yine 2 milyon deadweight ton havuzlama kapasitesine sahip bir ülkeden, bir Türkiye'den bahsediyoruz. 21 milyon deadweight ton yıllık bakım onarım kapasitesi var. Kredi garanti fonu kapsamında 10 firmanın 20 gemisine 255 milyon TL'lik kefalet sağlandı. Yine bu bölge gemi yatırımları 2. bölge teşviklerinden, 5. bölge kapsamına alınarak 5. bölge teşviklerinden yararlanabilir hale getirildi. Gemi yatırımları kredi garanti fonu kapsamına alındı. Türk Eximbank' kaynaklı gemi ihraç projelerine yüzde 100 kefalet imkanı sağlandı. Tersanelerimizin yıllardır kangreni imar problemini de çözdük. Hazineye ödedikleri kira bedelleri de bu sektör üzerinde ciddi bir yüktü onun da cironun binde biri olacak şekilde düzenlenmiş olması sektörü ciddi şekilde rahatlattı. Sektörün kredi bulmak adına yaşadığı sıkıntısını aşmak adına kira sürelerini 49 yıla çıkaran bir düzenleme yaptık. Bu hem sektörün önünün açılabilmesi, hem de sektörün ülkeye daha fazla katma değer oluşturması adına attığımız önemli bir adımdı" diye konuştu.



KENYA'YA ASKERİ GEMİ YAPMA TEKLİFİ

Kenya'ya askeri gemilerini de Türkiye'de yaptırma çağrısında bulunan Bakan Arslan, Türkiye'nin bu alandaki tecrübe ve kalitesinden Kenya'nın da yararlanması gerektiğini dile getirdi. Bakan Arslan, "Kenya'ya Türk denizcilik sektörüne güvendikleri, sektörle yaptıkları işbirliği nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ama şunu bilsinler ki Türkiye her zaman dünyanın her yanındaki insanları olduğu gibi Afrika'yı, Kenya'yı dost biliyor. Dostlarının her zaman yanında. Dostlarıyla da her zaman işbirliği yapmak istiyor. Bu konuda çok ciddi mesafe kaydettik. Özellikle Kenya'dan gelen misafirlerimize diyorum ki, sadece feribot değil, balıkçı gemisi, römorkör hatta askeri gemilerde Türkiye'nin tecrübesi Türkiye'nin kalitesi dünya çapında tescillenmiştir. Tescilli bu kaliteden elbette ki sizde yararlanın. Bizde ülkeler olarak işbirliği yaparak bunu işbirliği yaparak başka alanlara da yayalım" dedi.

Konuşmaların ardından geminin denize indiriliş kurdelesini Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kenya Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KFS Genel Müdürü Gowa Bakari Hamisi, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve sektör temsilcileri birlikte kesti. Kızakta kayarak denize indirilen bin 350 yolcu ve 62 araç taşıma kapasiteli Jambo adlı yolcu gemisi Kenya'nın Mombasa Limanına gönderilecek.

(Saim Çotuk - Erdinç Bulun - Mehmet Mercan / İHA)