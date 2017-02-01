01.02.2017 10:35 Türkiye-İsrail Siyasi İstişareleri 15. Toplantısı bugün

İsrail ile son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisi bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. İsrail ile son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisi bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi istişarelerin 15'incisi, 7 yıl sonra bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

(İlker Turak / İHA)

