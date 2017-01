Türkiye İnstagram'da 4'üncü, Facebook'ta 6'ncı sırada

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Facebook kullanımında Türkiye'nin dünya sıralamasında 6'ncı, İnstagram'da ise 4'üncü olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğiyle iş dünyasının teknolojik gereksinimlerinin masaya yatırıldığı 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Antalya'da başladı. Gün geçtikçe sahnesi ve destekçileri genişleyen iş dünyasının teknolojik gereksinimlerinin masaya yatırıldığı 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları', KOBİ'ler ve girişimcilerin yoğun ilgisini çekti. TOBB ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, teknolojinin ve internet tabanlı iş modellerinin sunumu, E-ticaret ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler anlatıldı.



"TÜRKİYE'NİN TURİZM PAZARLAMA STRATEJİSİNİ DİJİTAL ORTAMA YÖNELTMELİ"

Teknoloji meraklıların ve genç girişimcilerin yer aldığı panelde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Türkiye'nin turizm pazarlama stratejisini dijital ortama taşıması gerektiğini söyledi. Antalya'nın Türk turizminin başında geldiğini belirten Karakuş, "Daha önce ilk 15'e giremeyen ülkemiz, şuanda 6'ncı turizm destinasyonları arasında. 4 katı gelişim sağladık. 2016 yılında ise gerek içerideki terör belası gerekse de etrafımızdaki ateş çemberi bunda bir durgunluk yarattı. Ancak turizmde artık dijital dünya var. Yurt dışından seyahat gerçekleştirmek isteyenler planlarının yüzde 30'unu internet üzerinden gerçekleştiriyor. Türkiye'nin turizm pazarlama stratejisini dijital ortama yöneltmeli" dedi.



"INSTAGRAM'DA 4, FACEBOOK'TA 6'NCI SIRADAYIZ"

Türkiye'deki kullanıcıların interneti doğru yönde kullanmadıklarını kaydeden Karakuş, E-Ticaret kullanımında Türkiye'nin Avrupa ve Amerika'dan oldukça geri olunduğunu ve bundaki sebebin güvensizlik olduğunu söyledi. 'İnternette çok laf, az iş yapıyoruz' diyen Karakuş, "Facebook kullanıcı sayısında dünyada 6'ncı İnstagram dünyada 4'üncüyüz. Ama internetin kullanımında doğruya yönelmiyoruz. Örneğin E-ticarette yüzde 8 gibi bir kesim bunu gerçekleştiriyor. Bunun sebebini güvensizlik olarak görüyoruz. İnsanlar tanımadığı yer, görmediği firmayla kredi kartların paylaşmak istemiyor" ifadelerini kullandı.



"İŞİNİZİ TEKNOLOJİDEN UZAK TUTMAYIN"

Genç girişimcilere bildikleri her şeyi paylaşacaklarını kaydeden TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları Yapımcısı ve TOBB E-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir de, geçmişte kullanılan telefon jetonu, ansiklopedi gibi araçların günümüzde farklı araçlarla kullanıldığını söyledi. Cihazların değiştiğini ancak amacın değişmediğini aktaran Özdemir, teknoloji meraklısı genç girişimcilere "Kuracak olacağınız işi ne olursa olsun teknolojiden uzak tutmayın" nasihatinde bulundu.



"PARİS'TE SOFÖRSÜZ OTOBÜS DUYDUK, BİZ HALA C PLAKA İLE UĞRAŞIYORUZ"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise, teknolojinin getirdiği avantajlardan bahsetti. Oda olarak 2017 planlarını inovasyon üzerine kurduklarını aktaran Çetin, teknoloji buluşmasının kendileri için yararlı ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Sosyal medyanın doğru kullanımından bahseden Çetin, 7-8 bin liralık bir maliyetle 18 milyon kişilik bir kitleye ulaştıklarını kaydetti.

Tarihte insanın teknoloji karşısında duramayacağını da sözlerine ekleyen Çetin, "Önceki gün Paris'te şoförsüz otobüsü duyduk biz hala C plakalar nasıl olacak, hat nasıl işleyecek diye düşünüyoruz. Böyle devam edemeyiz. Artık dijital çağın nereye geldiğine çok dikkat etmeliyiz. Bir yandan çok girişimci uzmanlarımız var, diğer yandan 50 yıllık satış üslubu uygulayan esnaflarımız, internet sitesi olmayan kafe ve restaurantlarımız var" diye konuştu.



HARLEY 86, TWİTTER İSE 3 YILDA ULAŞTI

Turkcell Direktörü Serdar Tarhan ise gelişen teknolojik ürünler hakkında davetlilere bilgiler verdi. 2009 yılında akıllı telefon kullanımının, bilgisayarla başa baş olduğunu aktaran Tarhan, 2014 yılına gelindiğinde ise akıllı telefonun bilgisayarı geride bıraktığını söyledi. Teknoloji gelişimini iyi kullanan firmaların yıllardır markalaşmış firmaları geride bırakabileceğini de belirten Tarhan, "Harley Davidson 1 milyar dolar piyasa değerine 86 yılda ulaştı, Twitter ise 3 yılda" dedi.

Cep telefonlarının artık günümüzde birer bilgisayar olduğunu da kaydeden Tarhan, kurulacak internet sitesi sisteminin öncelikle mobil uyumlu daha sonra büyük ekranlar olması konusunda girişimcileri uyardı.

(Suat Metin/İHA)