'Türkiye insani kalkınma yardımlarında Amerika'dan sonra ikinci sırada'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye insani kalkınma yardımlarında 6,2 milyar dolar ile Amerika'dan sonra ikinci sırada" dedi.

AK Parti Antalya il yönetimi tarafından milletvekilleri, yöneticiler, vatandaşlar ve partililerin katılımı ile bayramlaşma töreni düzenlendi. İl Başkanlığında düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, İbrahim Aydın, Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Başkanı Rıza Sümer ile ilçe, mahalle temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.



"RAMAZAN AYINDA BÜTÜN PARTİ ÜYELERİ ÇALIŞTI"

Herkesin bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah saatlerinde küçük bir tansiyon sıkıntısı oldu. Sağlığı sıhhati yerinde ve sizlere selamlarını iletmemi istedi. Bu meydanda İl teşkilatımızın önünde sizlerle bayramlaşmak bir gelenek haline geldi. Ramazan boyunca teşkilatlarımızın, kadın kollarımız, gençlik kollarımız iftarlarını evlerinde yapmadılar. Her akşam bir vatandaşımıza ulaştılar, çat kapı gittiler, önceden haber verdiler gittiler. İftar önceleri belediye başkanlarımız, belediyelerimiz, ilçe başkanlarımız ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımlarını ulaştırdılar. Hepsine gönülden çok teşekkür ederim. Şehitlerimizin bizlere miras olan yakınlarını yalnız bırakmadılar. Tüm Türkiye'de, başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere bir kere daha şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Aynı şekilde gazilerimizi de yalnız bırakmadık ve birçok kez iftar sofralarımızı onlarla paylaştık. Ya biz davet ettik onları ya da onların evlerine biz misafir olduk. İl başkanımız bende gidecektim Şırnak'a gitti. Sizlerin verdiği yardımlarımı onlara dağıttılar. Kardeş şehir yapmışlar. İnşallah onların yanına yardıma gideriz" diye konuştu.



"TÜRKİYE İNSANİ KALKINMA YARDIMLARINDA 6,2 MİLYAR DOLAR İLE AMERİKA'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA"

Devletin yardımlarını tüm dünyadaki mazlumlara ulaştırdıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin insani kalkınma da yardımının 6,2 milyar dolar olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Açlık ve kıtlık içerisinde olan ülkelere Somali, Etiyopya'ya, Sudan'a o bölgedeki insanlara Arakan'daki yine Müslüman kardeşlerimize, dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahibi insanlara Türkiye'nin yardımlarını ulaştırdık. Türkiye insani yardımlarda dünyada milli gelire göre açık ara birinci ülkedir. Rakamlara göre de Amerika'nın birazcık gerisinde. Geçen sene ABD'nin yaptığı toplam insani kalkınma yardımı miktarı 6,3 milyar dolar, Türkiye'nin ise 6,2 milyar dolar. İnşallah bu gidişle Amerika'yı da geçeceğiz insani yardımda. İşte biz böyle bir milletin ferdi olmaktan ve hizmetkarı olmaktan onur duyuyoruz. Ecdadımızdan bize kalan mirastır" şeklinde konuştu.



"KÖRFEZ KRİZİNİN BİR AN EVVEL ÇÖZÜLMESİ İÇİN TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Dünyada ve hemen yanı başımızdaki ülkelerde sorunların olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'ye baktığımız zaman geçen sene bayramlarda çocukların ve kadınların üzerine atılan bombaları konuşuyorduk ve lanetliyorduk. Türkiye'nin girişimleriyle yine Rusya ve İranla yaptığımız çalışmalarla Suriye'de çatışmalar büyük oranda durduruldu. Geçen seneye göre çok iyi durumdayız ama siyasi çözüm olmadan Suriye sorunu çözülmüş değildir. Irak'ın sorunlarının çözümüne, Libya'ya istikrarın getirilmesine, Yemen'deki zor durumdaki insanlara insani yardımların götürülmesine inşallah vesile olmak için daha çok çalışacağız. Bir de Ramazan ayında Körfez krizi oldu. Bu Körfez krizinin bir an evvel çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yanlışları da söylüyoruz ama Türkiye her zaman doğrudan yana olmuştur. Bu sorunun çözümüne de başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye olarak katkı koyuyoruz. İnşallah bu sorunun çözümü için katkı sağlamaya da devam edeceğiz."



"İSTİKRAR ABİDESİ TÜRKİYE TÜM İSLAM ALEMİNİN UMUDU OLUYOR"

İl teşkilatındaki bayram kutlamalarının birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Birlik ve beraberliğin olduğu bir dünya özlüyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz. İslam dünyasında birçok ülke birbiriyle sıkıntı yaşıyor. İslam ülkeleri, sömürge olmuşken, zamanında birbirlerini yemişken, ileriye bakamıyorlar. Bu karmaşıklıklar içerisinde istikrar abidesi Türkiye tüm İslam aleminin umudu oluyor. Ülkemiz, milletimiz, kardeşliğimiz gelecek için dünyaya umut olmaktadır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Bayramlaşmaya katılan partilerin bayramını kutlayan AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, "Bir ay boyunca büyük bir kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Bayramlar, rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek içinde önemli bir fırsattır. Şu an, İslam dünyasının tamamı, Ramazan bayramını idrak ediyor. Aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, kalpleriyle, ruhlarıyla, tüm benlikleriyle, bayramın coşkusunu yaşıyor. Öncelikle tüm hemşerilerimizin ve siz sevgili misafirlerimizin bayramını tebrik ediyor ve nice bayramlara hep birlikte kavuşmayı yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Maalesef dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar bizim kadar şanslı değil, onlar bu bayrama boynu bükük, gözleri yaşlı bir şekilde gidiyor, bu durum bizleri de çok etkiliyor, sevincimizi gölgeliyor. Ama onlar asla yalnız olmadıklarını biliyorlar, Türkiye gibi büyük bir ülkenin yanlarında olduğunu biliyorlar, inşallah bu mübarek günler, kardeşlerimizin bu zulümlerden kurtuluşuna huzur ve sükuna kavuşmalarına vesile olur" dedi.

Konuşmaların ardından il binası bahçesinde partililerle bayramlaşma töreni düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu ve milletvekilleri partililere çiçek takdim etti.

(Adem Akalan - Harun Erdoğdu /İHA)