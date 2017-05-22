Türkiye ile Rusya ticari engelleri kaldırıyor

Türkiye ile Rusya başbakan yardımcıları arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.

Türkiye ile Rusya başbakan yardımcıları arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım ve Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç arasında ortak bildiri imzalandı. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu ortak bildiri, ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olduğu öğrenildi.

