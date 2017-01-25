Türkiye ile Madagaskar heyetleri toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Madagaskarlı mevkidaşı Hery Rajaonarimampianina, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Madagaskarlı mevkidaşı Hery Rajaonarimampianina, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile baş başa görüştü. İkili daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular ele alındı.
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