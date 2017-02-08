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Türkiye ile Filistin arasında kültürel işbirliği
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Türkiye ile Filistin arasında kültürel işbirliği

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 'Şimdi Kudüs'te Kültür Merkezini açıyoruz. Şu anda kiralama aşamasında olan Ramallah'ta da bir kültür merkezi açacağız. Böylece Filistin'de iki kültür merkezi açmış olacağız' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Şimdi Kudüs'te Kültür Merkezini açıyoruz. Şu anda kiralama aşamasında olan Ramallah'ta da bir kültür merkezi açacağız. Böylece Filistin'de iki kültür merkezi açmış olacağız" dedi.
Bakan Avcı, Filistin Kültür Bakanı Ehab Bessaiso ile görüştü. Görüşme sonrası iki ülke arasında kültürel alanda iş birliği anlaşması imzalandı.
Töreninin ardından konuşan Bakan Avcı, kendisi ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Anlaşmanın hayırlı olmasını temenni eden Avcı, anlaşmayla ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde iki ülkenin zengin kültürlerinin hem iki ülkede hem de dünyada tanıtılması için ortak projeler gerçekleştirileceğini vurgulayan Avcı, edebiyat, sinema, tiyatro, kütüphanecilik, arşiv, medya alanında bir çok projenin hayata geçirileceğini belirtti.
İki ülke gençlerinin birbirini daha iyi tanımaları için çalıştaylar ile kültür haftaları düzenlenmesinin kararlaştırıldığını bildiren Bakan Avcı, düzenlenecek ilk Filistin Kültür Haftası dolayısıyla Bessaiso'yu Türkiye'ye davet etti.
Bakan Avcı, İstanbul'da açılacak başkonsoloslukla aynı dönemde kültür haftasının yapılmasının planlandığını, tarihlerin Dışişleri Bakanlıklarınca belirleneceğini ifade etti.

"Ramallah'ta Kültür Merkezi açılacak"
Ramallah'ta kültür merkezi açılıp açılmayacağının sorulması üzerine Nabi Avcı, "Şimdi Kudüs'te Kültür Merkezini açıyoruz. Şu anda kiralama aşamasında olan Ramallah'ta da bir kültür merkezi açacağız. Böylece Filistin'de iki kültür merkezi açmış olacağız" dedi.
Konuşmaların ardından iki bakan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Filistin'e bakan düzeyinde uzun zamandır yapılan ilk ziyaret olduğunu hatırlatması ve benzer ziyaretlerin olup olmayacağını sorması üzerine Avcı, diğer bakanların da kendi muhataplarıyla görüşmek üzere belli periyotlarla Filistin'e geleceğini dile getirdi.
Filistin Kültür Bakanı Ehab Bessaiso da ziyaretten dolayı onur duyduğunu söyledi.
Türkiye-Filistin arasındaki tarihsel ilişkileri güçlendirmek ve daha ileri taşımak istediklerini ifade eden Bessaiso, "Böylece Filistin davasını ve kültürünün tanıtımını gerçekleştirmiş oluruz. Bu bağlamda Türkiye ile olan ilişkilerimizi de geliştirmiş oluruz. Filistin'e gerçekleştirilen bu ziyaret çok önemlidir. Bu, Filistin davasına ve mücadelesine de kültürel destek anlamına geliyor. Filistin kültürü, dostlarından özel ilgiye ihtiyaç duyuyor çünkü bize göre kültür, geleceğin adresidir" diye konuştu.
Program ardından Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Yasir Arafat'ın kabrini ve müzesini ziyaret etti.

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