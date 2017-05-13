Türkiye ile Çin arasında Karayolu Taşıması Anlaşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanların Çin'e yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasında Karayolu Taşıması Anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanların Çin'e yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasında Karayolu Taşıması Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşlik eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkanlıklarında Çin'in başkenti Pekin'de yapılan heyetler arası toplantıya katıldı. Pekin'de gerçekleşen toplantıların ardından Bakan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Cinping'in huzurunda Çinli mevkidaşı ile Karayolu Taşıması Anlaşması'nı imzaladı. (Yağmur Yıldız / İHA)
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